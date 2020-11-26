Азербайджан выразил протест послу Франции из-за резолюции по Карабаху
Соглашение по Карабаху
Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.
Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.
Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.
Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.
Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.
Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.
С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.
В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.
Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.
Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.
Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.
Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.
Лачинский район расположен в горной местности.
Лачинский район расположен в горной местности.
Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.
Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.
В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.
В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.
В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.
В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.
Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.
Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.
Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.
Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.
Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.
Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.
Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.
С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.
Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.
Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.
Лачинский район расположен в горной местности.
Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.
В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.
В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.
Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.
Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.