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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586495199.html
Азербайджан выразил протест послу Франции из-за резолюции по Карабаху
Азербайджан выразил протест послу Франции из-за резолюции по Карабаху
Посла Франции в Баку Захари Гросса вызвали в МИД Азербайджана из-за резолюции французского сената с призывом признать независимость НКР. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:11
2020-11-26T18:44
баку
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
мид азербайджана
франция
в мире
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БАКУ, 26 ноя — РИА Новости. Посла Франции в Баку Захари Гросса вызвали в МИД Азербайджана из-за резолюции французского сената с призывом признать независимость НКР."С ним (послом. — Прим. ред.) была проведена встреча, была представлена нота протеста", —сообщила РИА Новости официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.Французские сенаторы 25 ноября одобрили документ с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха. За высказались 305 членов верхней палаты, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер.В МИД республики при этом подчеркнули, что признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу. Госсекретарь при ведомстве Жан-Батист Лемуан напомнил, что на подобный шаг не решился и Ереван.В Азербайджане назвали резолюцию "клочком бумаги", принятым во имя узких политических амбиций, и призвали исключить Францию из Минской группы ОБСЕ. В Армении, в свою очередь, расценили решение французского сената как "историческое":Соглашение по КарабахуЛидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения, в свою очередь, обязался вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.Независимость Карабаха сегодня не признает ни одно государство в мире, в том числе Армения.
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баку, азербайджан, мид азербайджана, франция, в мире

Азербайджан выразил протест послу Франции из-за резолюции по Карабаху

18:11 26.11.2020 (обновлено: 18:44 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 26 ноя — РИА Новости. Посла Франции в Баку Захари Гросса вызвали в МИД Азербайджана из-за резолюции французского сената с призывом признать независимость НКР.
"С ним (послом. — Прим. ред.) была проведена встреча, была представлена нота протеста", —сообщила РИА Новости официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.
Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 11:59Ситуация в Нагорном Карабахе
Азербайджан раскритиковал Францию за "проармянскую" позицию по Карабаху
Французские сенаторы 25 ноября одобрили документ с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха. За высказались 305 членов верхней палаты, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер.
В МИД республики при этом подчеркнули, что признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу. Госсекретарь при ведомстве Жан-Батист Лемуан напомнил, что на подобный шаг не решился и Ереван.
В Азербайджане назвали резолюцию "клочком бумаги", принятым во имя узких политических амбиций, и призвали исключить Францию из Минской группы ОБСЕ. В Армении, в свою очередь, расценили решение французского сената как "историческое":

Соглашение по Карабаху

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения, в свою очередь, обязался вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.
Независимость Карабаха сегодня не признает ни одно государство в мире, в том числе Армения.
Лачинский район накануне передачи Азербайджану
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.

Мужчина сидит на крыльце горящего дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
1 из 15

Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.

Мужчина в комнате своего дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
2 из 15

Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.

Мужчины загружают дверь в кузов грузового автомобиля в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
3 из 15

Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Женщина возле дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
4 из 15

С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.

Российский миротворец в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
5 из 15

В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.

Разбитый автомобиль на улице в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
6 из 15

Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Люди спешно покидают свои дома.

Мужчина в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
7 из 15

Люди спешно покидают свои дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.

Кошки неподалеку от горящего дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
8 из 15

Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Некоторые перед отъездом сжигают дома.

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
9 из 15

Некоторые перед отъездом сжигают дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лачинский район расположен в горной местности.

Мужчины в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
10 из 15

Лачинский район расположен в горной местности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.

Мужчина возле дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
11 из 15

Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.

Женщина в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
12 из 15

В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.

Люди в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
13 из 15

В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.

Комната в одном из домов в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
14 из 15

Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
15 из 15

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 15

Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 15

Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 15

Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 15

С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 15

В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 15

Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 15

Люди спешно покидают свои дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 15

Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 15

Некоторые перед отъездом сжигают дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 15

Лачинский район расположен в горной местности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 15

Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 15

В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 15

В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
14 из 15

Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
15 из 15

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБакуАзербайджанМИД АзербайджанаФранцияВ мире
 
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