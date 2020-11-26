https://ria.ru/20201126/karabakh-1586495199.html

Азербайджан выразил протест послу Франции из-за резолюции по Карабаху

Азербайджан выразил протест послу Франции из-за резолюции по Карабаху

Посла Франции в Баку Захари Гросса вызвали в МИД Азербайджана из-за резолюции французского сената с призывом признать независимость НКР. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:11

2020-11-26T18:11

2020-11-26T18:44

баку

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

мид азербайджана

франция

в мире

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БАКУ, 26 ноя — РИА Новости. Посла Франции в Баку Захари Гросса вызвали в МИД Азербайджана из-за резолюции французского сената с призывом признать независимость НКР."С ним (послом. — Прим. ред.) была проведена встреча, была представлена нота протеста", —сообщила РИА Новости официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.Французские сенаторы 25 ноября одобрили документ с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха. За высказались 305 членов верхней палаты, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер.В МИД республики при этом подчеркнули, что признание Парижем независимости НКР никому не пойдет на пользу. Госсекретарь при ведомстве Жан-Батист Лемуан напомнил, что на подобный шаг не решился и Ереван.В Азербайджане назвали резолюцию "клочком бумаги", принятым во имя узких политических амбиций, и призвали исключить Францию из Минской группы ОБСЕ. В Армении, в свою очередь, расценили решение французского сената как "историческое":Соглашение по КарабахуЛидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения, в свою очередь, обязался вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.Независимость Карабаха сегодня не признает ни одно государство в мире, в том числе Армения.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584067134.html

баку

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баку, азербайджан, мид азербайджана, франция, в мире