https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html

Лачинский район накануне передачи Азербайджану

Лачинский район накануне передачи Азербайджану

Лачинский район — один из тех, которые должны быть переданы Азербайджану по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Что... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:38

2020-11-26T13:38

2020-11-26T13:54

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

фото

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Лачинский район — один из тех, которые должны быть переданы Азербайджану по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Что происходит на этой территории, смотрите в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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