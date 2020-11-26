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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586398156.html
Лачинский район накануне передачи Азербайджану
Лачинский район накануне передачи Азербайджану
Лачинский район — один из тех, которые должны быть переданы Азербайджану по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Что... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:38
2020-11-26T13:54
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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Лачинский район — один из тех, которые должны быть переданы Азербайджану по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Что происходит на этой территории, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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нагорный карабах, фото, фото

Лачинский район накануне передачи Азербайджану

13:38 26.11.2020 (обновлено: 13:54 26.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Лачинский район — один из тех, которые должны быть переданы Азербайджану по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Что происходит на этой территории, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.

Мужчина сидит на крыльце горящего дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
1 из 15

Кашатагский (Лачинский) район вернется под контроль Баку до первого декабря.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.

Мужчина в комнате своего дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
2 из 15

Азербайджан получит 52 населенных пункта Лачинского района.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.

Мужчины загружают дверь в кузов грузового автомобиля в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
3 из 15

Кроме Лачинского, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский и Агдамский районы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Женщина возле дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
4 из 15

С 1992 по 2020 год эти территории находилась в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.

Российский миротворец в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
5 из 15

В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.

Разбитый автомобиль на улице в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
6 из 15

Жители городов и сел, переданных Азербайджану, получат единовременную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Люди спешно покидают свои дома.

Мужчина в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
7 из 15

Люди спешно покидают свои дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.

Кошки неподалеку от горящего дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
8 из 15

Вывозят все, что могут: животных, мебель, домашнюю утварь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Некоторые перед отъездом сжигают дома.

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
9 из 15

Некоторые перед отъездом сжигают дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лачинский район расположен в горной местности.

Мужчины в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
10 из 15

Лачинский район расположен в горной местности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.

Мужчина возле дома в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
11 из 15

Он граничит с Кельбаджарским, Ходжалинским, Шушинским, Ходжавендским, Кубатлинским районами Азербайджана и с Арменией.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.

Женщина в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
12 из 15

В древности эта территория была частью армянской исторической области Сюник.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.

Люди в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
13 из 15

В XV—XVII веках здесь существовало армянское Кашатагское меликство.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.

Комната в одном из домов в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
14 из 15

Район с административным центром в городе Лачине существует с 1930 года.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе
15 из 15

Горящий дом в поселке Карегах в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахФото
 
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