https://ria.ru/20201125/tykva-1586339205.html

Против шлаков и для хорошего зрения: все о пользе и вреде тыквы

Против шлаков и для хорошего зрения: все о пользе и вреде тыквы

Тыква — это бахчевая культура с уникальным витаминным составом и низкой калорийностью. Чем она полезна и когда может быть опасной — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T20:27

2020-11-25T20:27

2020-11-25T20:27

здоровый образ жизни (зож)

продукты

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Тыква — это бахчевая культура с уникальным витаминным составом и низкой калорийностью. Чем она полезна и когда может быть опасной — в материале РИА Новости.Родина тыквыЭтот овощ, плод которого ботаники называют ягодой, в Мексике выращивали еще за 6 тысяч лет до нашей эры. В Старый Свет тыква попала благодаря испанцам в XVI веке. В России она появилась немногим позже, и сейчас эта близкая родственница кабачка считается одним из любимых огородных растений.Чем полезна тыкваВ составе этого овоща много сахаров, пектина и каротина, имеются витамины группы В, витамины А, С, Е, К, Т. Польза тыквы также обусловлена минеральными веществами, которыми она богата - прежде всего, калием, кальцием, фосфором, железом. В семенах при этом высоко содержание жиров и белков.Врач-диетолог Елена Соломатина отмечает, что бета-каротин, который входит в состав тыквы, положительное влияет на зрение, кожу, слизистую оболочку и иммунную систему."Также он способствует профилактике всевозможных респираторных заболеваний, так как слизистая берет на себя первый удар, если рядом кто-то, например, чихнул", - отмечает эксперт.Кроме того, калий выводит излишки жидкости из организма и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Полезна тыква также и высоким содержанием пектинов, которые помогают выводить из организма холестерин и токсины.КБЖУ тыквы (в 100 г):Когда она опаснаНесмотря на всю пользу, тыква может нанести вред, если не учесть возможные противопоказания. Сырую тыкву не стоит есть людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ и камнями в желчном пузыре и почках. Необработанный овощ лучше не включать в рацион маленьких детей и стариков, так как продукт в таком виде тяжелее переваривается. У диабетиков тыква может повысить уровень сахара в крови.В некоторых случаях употребление овоща в больших количествах может вызвать вздутие кишечника и усиленное газообразование. Индивидуальная непереносимость и аллергия нечасто, но встречаются.Как применяют в медицинеАскорбиновая кислота, содержащаяся в мякоти, помогает организму бороться с простудными заболеваниями. Витамины группы B в тыкве позволяют справиться с переутомлением, усталостью, раздражительностью и бессонницей. Для этого даже не обязательно есть тыкву, можно просто выпить на ночь стакан тыквенного сока или ее отвар с медом.При заболеваниях печени показана сырая мякоть, а также тыквенные каши с различными крупами. При болезнях мочевого пузыря или почек полезен такой напиток: стакан семян тыквы и стакан конопляного семени перетирают, добавляя примерно три стакана кипятка, затем сцеживают. Этот "коктейль" пьют с медом и сахаром.Тем, кто в течение дня много проводит на ногах, вечером снять боль в ступнях поможет кашица из мякоти свежей тыквы. Она же способна снять воспаление и боль при ожогах (заживлению способствует входящий в ее состав ретинол), помогает при сыпях, прыщах.Диетологи рекомендуют тыкву для похудения. В состоящей на 90% из воды тыкве, содержание углеводов в невысоко и калорий в ней немного. А витамин Т способствует усвоению тяжелой пищи. Однако тем, кто хочет сбросить вес, не стоит налегать на тыквенные семечки — это высококалорийный продукт, в 100 г содержится 559 ккал.Богатый железом овощ рекомендуют употреблять людям, страдающим анемией. Входящий в состав редкий витамин К влияет на свертываемость крови.Тыквенный сок благотворно влияет на мужское здоровье. Также сильному полу рекомендуется для повышения потенции для таких целей употреблять и тыквенные семечки. Тыква считается также отличным средством от тошноты, поэтому ее советуют есть беременным женщинам при токсикозе.Тыквенные семечки — эффективное глистогонное средство. Для того чтобы избавиться от гельминтов, а также для профилактики достаточно просто есть этот продукт в сушеном виде. Из семян растения некоторые лекарственные препараты, например, для лечения заболеваний печени. Цинк, также содержащийся в семенах тыквы в больших количествах, способствует устранению заболеваний, вызванных недостатком этого минерального вещества — угревой сыпи, перхоти, себорее.Витамин Е и каротин при возникновении менопаузы у женщин уменьшает неприятные ощущения от приливов. Они помогают организму обновляться и дольше не стареть, предотвращают раннее возникновение пигментных пятен и морщин.Кроме медицины тыква используется в косметологии. Благодаря высокому содержанию витамина А и Е, этот овощ помогает бороться с возрастом, преждевременным старением кожи и морщинами. Протирая лицо кусочком сырой тыквы, можно сузить поры, избавиться от угревой сыпи, получить матирующий эффект. Мякоть и сок овоща — отличное тонизирующее средство для кожи. В косметологии применяются компрессы из кашицы из натертой тыквы или из ее сока.Применение в кулинарии Помимо косметических средств из тыквы можно приготовить множество блюд. Существует сотни рецептов, где главным ингредиентом является тыква.Из нее делают супы, оладьи, салаты, кашу, пироги, пудинги, икру, цукаты, гарниры к говядине, свинине и прочим жирным блюдам. Тыкву жарят и маринуют, употребляют в вареном виде.Как выбрать и хранитьВыбирая овощ в магазине, следует отдать предпочтение вызревшему экземпляру с плотной коркой, без существенных повреждений, с подсохшей плодоножкой. Считается, что размер и цвет плода тыквы на его потребительские свойства не влияет. Но некоторые специалисты рекомендуют брать тыквы плодам весом 3-5 кг, поскольку тогда тыква будет мягкой, а кожица — тонкой.Существует три группы тыкв — крупноплодной, твердокорой и мускатной. Самая вкусная из них — последняя. Она обладает выраженным сладким вкусом и дынным ароматом. Тот факт, что содержание сахара в ее мякоти может достигать до 11,5 процента сахаров, делает ее хорошим десертом. Плоды у Наибольшее распространены в торговле получили сорта грушевидной формы.Твердокорая тыква обычно небольшая по размерам. Она больше подходит для приготовления супов, пюре, так как мякоть ее несколько жестковата.Масса крупноплодной тыквы может достигать нескольких сотен килограммов. Именно из них делают украшения к Хеллоуину. Такой овощ хорошо подходит для запекания, овощного рагу.Некоторые сорта могут храниться до весны в комнате, но обычно срок короче — около двух месяцев. Главное, чтобы помещение было сухим. Лучше поместить овощ в прохладное темное место, в идеале, в подвал. Если плод разрезан, в холодильнике куски пролежат дней десять. А если порезать кубиками и положить в морозилку, полезные свойства тыквы сохранятся около полугода.Как правильно употреблять Специалисты отмечают, что блюда из тыквы нужно употреблять с жиром (например, с маслом или сметаной). Тыкву лучше запекать, так ее вкус и запах усиливаются, а также употреблять в пареном или тушеном виде.

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https://ria.ru/20131031/973924616.html

https://ria.ru/20191028/1560283208.html

https://ria.ru/20201107/produkty-1583488130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), продукты