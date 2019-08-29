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РИА Новости

Врач назвала три самых полезных продукта осенью

15:30 29.08.2019 (обновлено: 16:58 29.08.2019)
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© Fotolia / Sea WaveТыквенный сок
Тыквенный сок
© Fotolia / Sea Wave
Тыквенный сок. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью для "Вечерней Москвы" назвала тыкву, сливу и грушу тремя самыми полезными плодами начала осени.
Так, по ее словам, бета-каротин, содержащийся в тыкве, оказывает положительное влияние на зрение, кожу, слизистую оболочку и иммунную систему.
"Также он способствует профилактике всевозможных респираторных заболеваний, так как слизистая берет на себя первый удар, если рядом кто-то, например, чихнул".
Елена Соломатина
Кроме того, калий выводит излишки жидкости из организма и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом диетолог подчеркнула, что блюда из тыквы нужно употреблять с жиром (например, с маслом или сметаной).
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В свою очередь, слива содержит большое количество антиоксидантов, клетчатку и пектины. Этот плод способствует выведению солей тяжелых металлов и радионуклидов, а также обладает слабительным действием.
По словам врача, есть сливы лучше в сыром виде, поскольку витамин С разрушается при термической обработке.
Груша содержит калий, магний и пектины, очищающие кишечник.
"Груша — прекрасный десерт, который тоже лучше есть сырым, хотя иногда ее и запекают. В последнем случае пектины будут выводить излишки холестерина", — рассказала она, добавив, что груши не стоит употреблять на голодный желудок.
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