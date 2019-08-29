Врач назвала три самых полезных продукта осенью

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью для "Вечерней Москвы" Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью для "Вечерней Москвы" назвала тыкву, сливу и грушу тремя самыми полезными плодами начала осени.

Так, по ее словам, бета-каротин, содержащийся в тыкве, оказывает положительное влияние на зрение, кожу, слизистую оболочку и иммунную систему.

"Также он способствует профилактике всевозможных респираторных заболеваний, так как слизистая берет на себя первый удар, если рядом кто-то, например, чихнул". Елена Соломатина

Кроме того, калий выводит излишки жидкости из организма и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом диетолог подчеркнула, что блюда из тыквы нужно употреблять с жиром (например, с маслом или сметаной).

В свою очередь, слива содержит большое количество антиоксидантов, клетчатку и пектины. Этот плод способствует выведению солей тяжелых металлов и радионуклидов, а также обладает слабительным действием.

По словам врача, есть сливы лучше в сыром виде, поскольку витамин С разрушается при термической обработке.

Груша содержит калий, магний и пектины, очищающие кишечник.