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Ленинградская область
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В Ленобласти упростят процедуру получения звания "Ветеран труда" региона
В Ленобласти упростят процедуру получения звания "Ветеран труда" региона
Власти Ленинградской области упростят процедуру получения звания "Ветеран труда Ленинградской области", соответствующий проект закона был представлен на... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:35
2020-11-25T13:35
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области упростят процедуру получения звания "Ветеран труда Ленинградской области", соответствующий проект закона был представлен на заседании парламентариев региона губернатору Александру Дрозденко.Согласно предложению, для получения этого звания, в скором времени, жителям Ленинградской области необходимо будет предоставить информацию не только о стаже работы на предприятиях и организациях региона, но и Санкт-Петербурга."Для ветеранов труда регионального значения Социальным кодексом сегодня установлены меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 820 рублей. С 2018 года выплата назначалась с учетом критерия нуждаемости в размере 70% от среднего дохода – 22330 рублей. В октябре вступил в силу областной закон, согласно которому для назначения выплаты повышен критерий нуждаемости до 100% - 31900 рублей", — пояснила председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова.По ее словам, применение критерия нуждаемости при назначении ежемесячной денежной выплаты планируется исключить с 2021 года в рамках проекта областного закона о дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области.Сегодня звание "Ветеран труда Ленинградской области" присвоены 70440 жителям региона.
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александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург

В Ленобласти упростят процедуру получения звания "Ветеран труда" региона

13:35 25.11.2020
 
© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Depositphotos / V.Anisimov
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области упростят процедуру получения звания "Ветеран труда Ленинградской области", соответствующий проект закона был представлен на заседании парламентариев региона губернатору Александру Дрозденко.
Согласно предложению, для получения этого звания, в скором времени, жителям Ленинградской области необходимо будет предоставить информацию не только о стаже работы на предприятиях и организациях региона, но и Санкт-Петербурга.
"Для ветеранов труда регионального значения Социальным кодексом сегодня установлены меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 820 рублей. С 2018 года выплата назначалась с учетом критерия нуждаемости в размере 70% от среднего дохода – 22330 рублей. В октябре вступил в силу областной закон, согласно которому для назначения выплаты повышен критерий нуждаемости до 100% - 31900 рублей", — пояснила председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова.
По ее словам, применение критерия нуждаемости при назначении ежемесячной денежной выплаты планируется исключить с 2021 года в рамках проекта областного закона о дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области.
Сегодня звание "Ветеран труда Ленинградской области" присвоены 70440 жителям региона.
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