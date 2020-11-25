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В Ленобласти упростят процедуру получения звания "Ветеран труда" региона
В Ленобласти упростят процедуру получения звания "Ветеран труда" региона
Власти Ленинградской области упростят процедуру получения звания "Ветеран труда Ленинградской области", соответствующий проект закона был представлен на... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:35
2020-11-25T13:35
2020-11-25T13:35
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области упростят процедуру получения звания "Ветеран труда Ленинградской области", соответствующий проект закона был представлен на заседании парламентариев региона губернатору Александру Дрозденко.Согласно предложению, для получения этого звания, в скором времени, жителям Ленинградской области необходимо будет предоставить информацию не только о стаже работы на предприятиях и организациях региона, но и Санкт-Петербурга."Для ветеранов труда регионального значения Социальным кодексом сегодня установлены меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 820 рублей. С 2018 года выплата назначалась с учетом критерия нуждаемости в размере 70% от среднего дохода – 22330 рублей. В октябре вступил в силу областной закон, согласно которому для назначения выплаты повышен критерий нуждаемости до 100% - 31900 рублей", — пояснила председатель комитета по социальной защите населения Светлана Шлемова.По ее словам, применение критерия нуждаемости при назначении ежемесячной денежной выплаты планируется исключить с 2021 года в рамках проекта областного закона о дополнительных социальных гарантиях и стандартах Ленинградской области.Сегодня звание "Ветеран труда Ленинградской области" присвоены 70440 жителям региона.
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александр дрозденко, ленинградская область, санкт-петербург