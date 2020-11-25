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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586338473.html
Сенат Франции призвал правительство признать Карабах
Сенат Франции призвал правительство признать Карабах
Сенат Франции принял резолюцию, в которой звучит призыв к правительству признать Нагорный Карабах. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:23
2020-11-25T20:23
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
франция
реджеп тайип эрдоган
сша
азербайджан
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ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Сенат Франции принял резолюцию, в которой звучит призыв к правительству признать Нагорный Карабах.В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер."Сенат... призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира", - говорится в резолюции. Сенаторы считают, что безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджаном.В принятой резолюции сенаторы также "осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников", и призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября."Сенат... призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, требуя открытия гуманитарных коридоров", - отмечается в документе.Кроме того, сенат предлагает правительству потребовать проведения "международного расследования военных преступлений, совершенных в Карабахе, в частности в отношении гражданского населения и с использованием оружия, запрещенного международным правом".Парламентарии призывают исполнительную власть "извлечь дипломатические последствия из роли, которую играют власти Турции, и рассмотреть вместе с европейскими партнерами наиболее решительные ответные меры".Сенаторы указывают на то, что "президент Турции Тайип Эрдоган в последние годы увеличил число провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции, Европы и других стран". По мнению членов сената, проводимая Турцией "экспансионистская политика является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе" и "представляет угрозу для безопасности Франции и Европы в целом".В резолюции высказывается позиция о том, что "военная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, лежит в основе агрессии", которая началась в сентябре против населения Нагорного Карабаха.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586316123.html
https://ria.ru/20201113/vozvraschenie-1584550324.html
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584067134.html
нагорно-карабахская республика
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азербайджан
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никол пашинян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, франция, реджеп тайип эрдоган, сша, азербайджан, армения, в мире

Сенат Франции призвал правительство признать Карабах

20:23 25.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах во время обострения конфликта
Нагорный Карабах во время обострения конфликта - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Сенат Франции принял резолюцию, в которой звучит призыв к правительству признать Нагорный Карабах.
В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер.
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 18:18Ситуация в Нагорном Карабахе
Франция потребовала от Турции вывода сирийских наемников из Карабаха
"Сенат... призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира", - говорится в резолюции. Сенаторы считают, что безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджаном.
В принятой резолюции сенаторы также "осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников", и призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября.
"Сенат... призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, требуя открытия гуманитарных коридоров", - отмечается в документе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Пашинян призвал принять программу возвращения соотечественников в Карабах
Кроме того, сенат предлагает правительству потребовать проведения "международного расследования военных преступлений, совершенных в Карабахе, в частности в отношении гражданского населения и с использованием оружия, запрещенного международным правом".
Парламентарии призывают исполнительную власть "извлечь дипломатические последствия из роли, которую играют власти Турции, и рассмотреть вместе с европейскими партнерами наиболее решительные ответные меры".
Сенаторы указывают на то, что "президент Турции Тайип Эрдоган в последние годы увеличил число провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции, Европы и других стран". По мнению членов сената, проводимая Турцией "экспансионистская политика является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе" и "представляет угрозу для безопасности Франции и Европы в целом".
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11 ноября, 11:59Ситуация в Нагорном Карабахе
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В резолюции высказывается позиция о том, что "военная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, лежит в основе агрессии", которая началась в сентябре против населения Нагорного Карабаха.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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