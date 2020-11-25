https://ria.ru/20201125/erdogan-1586240626.html

Эрдоган не исключил привлечения других стран к урегулированию в Карабахе

Эрдоган не исключил привлечения других стран к урегулированию в Карабахе

Другие страны, кроме России и Турции, могу быть привлечены к обеспечению мира в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:50

2020-11-25T12:50

2020-11-25T12:50

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

москва

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Другие страны, кроме России и Турции, могу быть привлечены к обеспечению мира в Нагорном Карабахе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган."Можно ли расширить этот процесс (контроль за перемирием в Карабахе)? Можно, и об этом мы говорили вчера с (президентом РФ Владимиром) Путиным. При участии других стран мы можем этот процесс перевести в другое измерение", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585616854.html

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, москва, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире