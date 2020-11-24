https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586168127.html

В Анкаре сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

В Анкаре сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президенты Турция и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе, при этом Эрдоган высказался... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T21:57

2020-11-24T21:57

2020-11-24T22:13

ситуация в нагорном карабахе

россия

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президенты Турция и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе, при этом Эрдоган высказался за его скорейшее начало работы, сообщила администрации турецкого лидера во вторник."Наш президент заявил в ходе разговора с Путиным, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который будет создан вместе с Россией, начал работу как можно быстрее", - говорится в сообщении.Указывая на чувствительность Азербайджана к полному возвращению своей территории, Эрдоган подчеркнул, что "в процессе реализации соглашения армянская сторона не должна уклоняться от своих обязанностей", говорится в сообщении."По мнению нашего президента, невозможно понять, почему другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ критикуют мирные усилия", - отмечается в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

https://ria.ru/20201124/karabakh-1586111706.html

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россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире