В Анкаре сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
21:57 24.11.2020 (обновлено: 22:13 24.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президенты Турция и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе, при этом Эрдоган высказался за его скорейшее начало работы, сообщила администрации турецкого лидера во вторник.
"Наш президент заявил в ходе разговора с Путиным, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который будет создан вместе с Россией, начал работу как можно быстрее", - говорится в сообщении.
Указывая на чувствительность Азербайджана к полному возвращению своей территории, Эрдоган подчеркнул, что "в процессе реализации соглашения армянская сторона не должна уклоняться от своих обязанностей", говорится в сообщении.
"По мнению нашего президента, невозможно понять, почему другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ критикуют мирные усилия", - отмечается в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".