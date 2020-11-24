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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/turtsiya-1586168127.html
В Анкаре сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
В Анкаре сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президенты Турция и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе, при этом Эрдоган высказался... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T21:57
2020-11-24T22:13
ситуация в нагорном карабахе
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президенты Турция и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе, при этом Эрдоган высказался за его скорейшее начало работы, сообщила администрации турецкого лидера во вторник."Наш президент заявил в ходе разговора с Путиным, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который будет создан вместе с Россией, начал работу как можно быстрее", - говорится в сообщении.Указывая на чувствительность Азербайджана к полному возвращению своей территории, Эрдоган подчеркнул, что "в процессе реализации соглашения армянская сторона не должна уклоняться от своих обязанностей", говорится в сообщении."По мнению нашего президента, невозможно понять, почему другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ критикуют мирные усилия", - отмечается в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
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россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

В Анкаре сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

21:57 24.11.2020 (обновлено: 22:13 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президенты Турция и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе, при этом Эрдоган высказался за его скорейшее начало работы, сообщила администрации турецкого лидера во вторник.
"Наш президент заявил в ходе разговора с Путиным, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который будет создан вместе с Россией, начал работу как можно быстрее", - говорится в сообщении.
Указывая на чувствительность Азербайджана к полному возвращению своей территории, Эрдоган подчеркнул, что "в процессе реализации соглашения армянская сторона не должна уклоняться от своих обязанностей", говорится в сообщении.
"По мнению нашего президента, невозможно понять, почему другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ критикуют мирные усилия", - отмечается в сообщении.
Вид на Степанакерт - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 16:03Ситуация в Нагорном Карабахе
В Турции рассказали о механизмах контроля за перемирием в Карабахе
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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