https://ria.ru/20201124/spasatel-1586087307.html
Юного спасателя из КЧР наградили медалью СФ "За проявленное мужество"
Юного спасателя из КЧР наградили медалью СФ "За проявленное мужество"
В Карачаево-Черкесии десятилетнего Батыра Гаджаева, спасшего тонущего первоклассника, наградили медалью Совета Федерации "За проявленное мужество". РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:24
2020-11-24T14:24
2020-11-24T14:24
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
теберда
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ЧЕРКЕССК, 24 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии десятилетнего Батыра Гаджаева, спасшего тонущего первоклассника, наградили медалью Совета Федерации "За проявленное мужество".Награды юному спасателю вручили сенаторы Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков.В сентябре этого года Батыр Гаджаев вытащил из реки Теберда тонущего мальчика. Ранее Глава КЧР Рашид Темрезов за проявленное мужество принял решение присвоить Батыру Гаджаеву звание "Юный спасатель Карачаево-Черкесии". Он стал вторым обладателем этого почетного звания в регионе.
https://ria.ru/20201123/kultura-1585911553.html
теберда
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рашид темрезов, теберда