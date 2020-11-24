https://ria.ru/20201124/spasatel-1586087307.html

Юного спасателя из КЧР наградили медалью СФ "За проявленное мужество"

Юного спасателя из КЧР наградили медалью СФ "За проявленное мужество"

В Карачаево-Черкесии десятилетнего Батыра Гаджаева, спасшего тонущего первоклассника, наградили медалью Совета Федерации "За проявленное мужество". РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:24

2020-11-24T14:24

2020-11-24T14:24

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

теберда

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ЧЕРКЕССК, 24 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии десятилетнего Батыра Гаджаева, спасшего тонущего первоклассника, наградили медалью Совета Федерации "За проявленное мужество".Награды юному спасателю вручили сенаторы Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков.В сентябре этого года Батыр Гаджаев вытащил из реки Теберда тонущего мальчика. Ранее Глава КЧР Рашид Темрезов за проявленное мужество принял решение присвоить Батыру Гаджаеву звание "Юный спасатель Карачаево-Черкесии". Он стал вторым обладателем этого почетного звания в регионе.

https://ria.ru/20201123/kultura-1585911553.html

теберда

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рашид темрезов, теберда