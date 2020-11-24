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Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил правительство региона в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:05
2020-11-24T10:46
артем здунов
владимир волков (политик)
сергей меликов
республика дагестан
политика
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МАХАЧКАЛА, 24 ноя – РИА Новости. Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил правительство региона в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый заместитель председателя регионального кабмина Абдулпатах Амирханов, сообщает пресс-служба главы республики."В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом отправил правительство в отставку", – говорится в сообщении.Меликов поручил правительству Дагестана продолжить исполнение своих функций до формирования нового состава правительства региона.На прошлой неделе президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова, возглавлявшего регион более восьми лет, и назначил врио руководителя республики премьер-министра Дагестана Артема Здунова.
https://ria.ru/20201005/dagestan-1578279397.html
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артем здунов, владимир волков (политик), сергей меликов, республика дагестан, политика

Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку

10:05 24.11.2020 (обновлено: 10:46 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Костин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Евгений Костин
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МАХАЧКАЛА, 24 ноя – РИА Новости. Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил правительство региона в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый заместитель председателя регионального кабмина Абдулпатах Амирханов, сообщает пресс-служба главы республики.
"В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом отправил правительство в отставку", – говорится в сообщении.
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Врио главы Дагестана обозначил приоритеты своей работы
Меликов поручил правительству Дагестана продолжить исполнение своих функций до формирования нового состава правительства региона.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова, возглавлявшего регион более восьми лет, и назначил врио руководителя республики премьер-министра Дагестана Артема Здунова.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Артем ЗдуновВладимир Волков (политик)Сергей МеликовРеспублика ДагестанПолитика
 
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