https://ria.ru/20201123/razminirovanie-1585904340.html

В НКР началось разминирование территорий

В НКР началось разминирование территорий

Гуманитарное разминирование территорий началось в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщил журналистам начальник инженерной службы российского... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:09

2020-11-23T14:09

2020-11-23T15:06

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорно-карабахская республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585917209_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_7079bc28448bcbf1861dd1f449773d69.jpg

СТЕПАНАКЕРТ, 23 ноя – РИА Новости. Гуманитарное разминирование территорий началось в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщил журналистам начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов.Начальник инженерной службы пояснил, что гуманитарное разминирование - это процедура очистки территорий от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

армения

россия

нагорно-карабахская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские саперы ведут разминирование в Карабахе Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы. 2020-11-23T14:09 true PT0M47S

Российские миротворцы досматривают автомобили на блокпосте в Шуши Российские миротворцы контролируют проезд автомобилей на наблюдательном посте вблизи города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Пост контролирует движение через Лачинский коридор. 2020-11-23T14:09 true PT1M06S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, россия, нагорно-карабахская республика, в мире