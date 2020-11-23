https://ria.ru/20201123/razminirovanie-1585904340.html
В НКР началось разминирование территорий
В НКР началось разминирование территорий
Гуманитарное разминирование территорий началось в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщил журналистам начальник инженерной службы российского... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:09
2020-11-23T14:09
2020-11-23T15:06
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорно-карабахская республика
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 23 ноя – РИА Новости. Гуманитарное разминирование территорий началось в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщил журналистам начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов.Начальник инженерной службы пояснил, что гуманитарное разминирование - это процедура очистки территорий от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
азербайджан
армения
россия
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Российские саперы ведут разминирование в Карабахе
Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы.
2020-11-23T14:09
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Российские миротворцы досматривают автомобили на блокпосте в Шуши
Российские миротворцы контролируют проезд автомобилей на наблюдательном посте вблизи города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Пост контролирует движение через Лачинский коридор.
2020-11-23T14:09
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, россия, нагорно-карабахская республика, в мире