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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201123/razminirovanie-1585904340.html
В НКР началось разминирование территорий
В НКР началось разминирование территорий
Гуманитарное разминирование территорий началось в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщил журналистам начальник инженерной службы российского... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:09
2020-11-23T15:06
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорно-карабахская республика
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 23 ноя – РИА Новости. Гуманитарное разминирование территорий началось в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщил журналистам начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов.Начальник инженерной службы пояснил, что гуманитарное разминирование - это процедура очистки территорий от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Российские саперы ведут разминирование в Карабахе
Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы.
2020-11-23T14:09
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Российские миротворцы досматривают автомобили на блокпосте в Шуши
Российские миротворцы контролируют проезд автомобилей на наблюдательном посте вблизи города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Пост контролирует движение через Лачинский коридор.
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, россия, нагорно-карабахская республика, в мире

В НКР началось разминирование территорий

14:09 23.11.2020 (обновлено: 15:06 23.11.2020)
 
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СТЕПАНАКЕРТ, 23 ноя – РИА Новости. Гуманитарное разминирование территорий началось в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщил журналистам начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов.

"С сегодняшнего дня саперы приступили к гуманитарному разминированию местности. На первом этапе они будут проверять местность на наличие взрывоопасных предметов, где в дальнейшем будут строиться стационарные посты российского воинского контингента", - сказал полковник.

Начальник инженерной службы пояснил, что гуманитарное разминирование - это процедура очистки территорий от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

"Гуманитарное разминирование делается по заявкам администрации НКР. Это могут быть земельные угодья, частные участки. А инженерная разведка ведется в интересах российского воинского контингента, где передвигается наша военная техника", - добавил Паутов.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияРоссияНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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