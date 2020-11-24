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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/sapery-1586034994.html
Разминирование территорий в Нагорном Карабахе
Разминирование территорий в Нагорном Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны России разминируют в Нагорном Карабахе местность, входящую в зону ответственности миротворческих сил. Саперные... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:04
2020-11-24T13:35
ситуация в нагорном карабахе
миротворцы
нагорный карабах
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Специалисты противоминного центра Минобороны России разминируют в Нагорном Карабахе местность, входящую в зону ответственности миротворческих сил. Саперные работы — в фотоленте Ria.ru.
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миротворцы, нагорный карабах, фото, фото

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе

13:04 24.11.2020 (обновлено: 13:35 24.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Специалисты противоминного центра Минобороны России разминируют в Нагорном Карабахе местность, входящую в зону ответственности миротворческих сил. Саперные работы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
1 из 10

К российским миротворцам в Нагорном Карабахе присоединились саперы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

Специалист противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
2 из 10

Гуманитарное разминирование территорий началось в республике 23 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

Российские миротворцы во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
3 из 10

Так называют называют очистку местности от взрывоопасных предметов по заявкам администрации.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ приступили к работе в Карабахе
4 из 10

Разминирование в Карабахе организовано по заявкам администрации НКР.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

Военная техника российских миротворцев во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
5 из 10

На месте работают специалисты Международного противоминного центра Минобороны России.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

Российский миротворец во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
6 из 10

На первом этапе они проверяют на взрывоопасные предметы территории, где потом будут строить стационарные посты военного контингента.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе
7 из 10

Саперные работы идут рядом с населенными пунктами и объектами социальной инфраструктуры.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
8 из 10

Найденные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на полигон, где потом подрывают.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

Специалист Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе
9 из 10

Снаряды, которые невозможно транспортировать, уничтожают на месте.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

Специалист Международного противоминного центра Минобороны России в Карабахе
10 из 10

Военнослужащие, участвующие в разминировании, одеты в защитные костюмы и вооружены самыми современными миноискателями.

© РИА Новости / Максим Блинов
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