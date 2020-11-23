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Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России
Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России
Приложение "Помощник ОСАГО", с помощью которого можно оформить аварию прямо на месте без вызова ГИБДД, после успешного теста заработало во всех регионах России, РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T08:10
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Приложение "Помощник ОСАГО", с помощью которого можно оформить аварию прямо на месте без вызова ГИБДД, после успешного теста заработало во всех регионах России, сообщил в понедельник Российский союз автостраховщиков (РСА).Эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение "Помощник ОСАГО" стартовал 1 ноября прошлого года в пяти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской и Ленинградской областях. В течение года водители только этих регионов могли оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД через приложение. Электронное извещение равноценно привычному бумажному.Помимо расширения географии, приложение получило и новые функции. Так, теперь оформить электронные документы о ДТП можно даже при наличии разногласий у водителей. Раньше в таком случае водители заполняли совместное бумажное извещение, а приложением могли воспользоваться для фотофиксации аварии.Кроме того, оформление через приложение стало доступно для транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. До этого пользоваться "Помощником ОСАГО" могли только физлица.Приложение разработали совместно Банк России и РСА при поддержке Минцифры. Процедура оформления аварии в приложении занимает около 15 минут. Часть данных о документах для извещения, а именно о водительском удостоверении и ОСАГО, поступают из личного кабинета водителя на портале Госуслуг и из АИС ОСАГО. Участникам нужно проверить их правильность и сделать фото на месте происшествия, следуя подсказкам, а также ввести иные данные, которые нужны для составления извещения о ДТП.
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осаго, москва, ленинградская область, санкт-петербург, общество

Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России

08:10 23.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Приложение "Помощник ОСАГО", с помощью которого можно оформить аварию прямо на месте без вызова ГИБДД, после успешного теста заработало во всех регионах России, сообщил в понедельник Российский союз автостраховщиков (РСА).
Эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение "Помощник ОСАГО" стартовал 1 ноября прошлого года в пяти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской и Ленинградской областях. В течение года водители только этих регионов могли оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД через приложение. Электронное извещение равноценно привычному бумажному.
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Помимо расширения географии, приложение получило и новые функции. Так, теперь оформить электронные документы о ДТП можно даже при наличии разногласий у водителей. Раньше в таком случае водители заполняли совместное бумажное извещение, а приложением могли воспользоваться для фотофиксации аварии.
Кроме того, оформление через приложение стало доступно для транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. До этого пользоваться "Помощником ОСАГО" могли только физлица.
"Важно, что приложение, которое уже облегчило жизнь тысячам автомобилистов пяти пилотных регионов, начнет работать на всей территории России. Причем оно станет доступно автовладельцам как раз тогда, когда задача сокращения количества визитов в офисы страховых компаний особенно актуальна из-за эпидемии коронавируса", - прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.
Приложение разработали совместно Банк России и РСА при поддержке Минцифры. Процедура оформления аварии в приложении занимает около 15 минут. Часть данных о документах для извещения, а именно о водительском удостоверении и ОСАГО, поступают из личного кабинета водителя на портале Госуслуг и из АИС ОСАГО. Участникам нужно проверить их правильность и сделать фото на месте происшествия, следуя подсказкам, а также ввести иные данные, которые нужны для составления извещения о ДТП.
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