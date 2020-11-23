https://ria.ru/20201123/osago-1585842436.html

Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России

Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России

Приложение "Помощник ОСАГО", с помощью которого можно оформить аварию прямо на месте без вызова ГИБДД, после успешного теста заработало во всех регионах России, РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:10

2020-11-23T08:10

2020-11-23T08:10

осаго

москва

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Приложение "Помощник ОСАГО", с помощью которого можно оформить аварию прямо на месте без вызова ГИБДД, после успешного теста заработало во всех регионах России, сообщил в понедельник Российский союз автостраховщиков (РСА).Эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение "Помощник ОСАГО" стартовал 1 ноября прошлого года в пяти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской и Ленинградской областях. В течение года водители только этих регионов могли оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД через приложение. Электронное извещение равноценно привычному бумажному.Помимо расширения географии, приложение получило и новые функции. Так, теперь оформить электронные документы о ДТП можно даже при наличии разногласий у водителей. Раньше в таком случае водители заполняли совместное бумажное извещение, а приложением могли воспользоваться для фотофиксации аварии.Кроме того, оформление через приложение стало доступно для транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. До этого пользоваться "Помощником ОСАГО" могли только физлица.Приложение разработали совместно Банк России и РСА при поддержке Минцифры. Процедура оформления аварии в приложении занимает около 15 минут. Часть данных о документах для извещения, а именно о водительском удостоверении и ОСАГО, поступают из личного кабинета водителя на портале Госуслуг и из АИС ОСАГО. Участникам нужно проверить их правильность и сделать фото на месте происшествия, следуя подсказкам, а также ввести иные данные, которые нужны для составления извещения о ДТП.

https://ria.ru/20201120/osago-1585445225.html

https://ria.ru/20200919/osago-1577489993.html

москва

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, москва, ленинградская область, санкт-петербург, общество