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https://ria.ru/20201122/avtobusy-1585561013.html
Названы самые востребованным у россиян автобусные маршруты
Названы самые востребованным у россиян автобусные маршруты
Определены направления, которые чаще всего выбирали российские туристы, путешествующие на автобусах, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T13:18
2020-11-22T13:18
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Определены направления, которые чаще всего выбирали российские туристы, путешествующие на автобусах, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в ноябре текущего года наиболее востребованы были поездки между Москвой и Ростовом-на-Дону. Путешествие обойдется почти в тысячу рублей, что на 15 процентов дешевле, чем год назад. В тройке лидеров спроса — туры из столицы в Новомосковск и Ржев. Билеты туда подорожали на 11 и три процента соответственно и стоят от 600 до 700 рублей. Из Санкт-Петербурга пользователи чаще всего ездят на автобусе в Тихвин, Великий Новгород и Смоленск. За год цены почти не изменились, добраться в первые два города можно, отдав менее 500 рулей, в Смоленск — около тысячи рублей.Средний чек по всем автобусным направлениям составляет 806 рублей, это на шесть процентов меньше, чем в ноябре прошлого года.Наиболее существенно снизились чеки по автобусным маршрутам Москва—Волгоград ( на 51 процент), Москва—Санкт-Петербург (на 29 процентов), Москва—Старый Оскол (на 24 процента) и Москва—Ростов-на-Дону (на 15 процентов).
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цены, маршруты, туристы, туризм, новости - туризм, москва, волгоград, старый оскол, великий новгород, тихвин, ржев, смоленск, ростов-на-дону, новомосковск (тульская область), санкт-петербург

Названы самые востребованным у россиян автобусные маршруты

13:18 22.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в салоне автобуса
Пассажиры в салоне автобуса - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Определены направления, которые чаще всего выбирали российские туристы, путешествующие на автобусах, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в ноябре текущего года наиболее востребованы были поездки между Москвой и Ростовом-на-Дону. Путешествие обойдется почти в тысячу рублей, что на 15 процентов дешевле, чем год назад. В тройке лидеров спроса — туры из столицы в Новомосковск и Ржев. Билеты туда подорожали на 11 и три процента соответственно и стоят от 600 до 700 рублей.
Из Санкт-Петербурга пользователи чаще всего ездят на автобусе в Тихвин, Великий Новгород и Смоленск. За год цены почти не изменились, добраться в первые два города можно, отдав менее 500 рулей, в Смоленск — около тысячи рублей.
Средний чек по всем автобусным направлениям составляет 806 рублей, это на шесть процентов меньше, чем в ноябре прошлого года.
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.04.2020
7 апреля, 08:00Туризм
Русский Ливерпуль. Лучшие виды Ростова-на-Дону
Наиболее существенно снизились чеки по автобусным маршрутам Москва—Волгоград ( на 51 процент), Москва—Санкт-Петербург (на 29 процентов), Москва—Старый Оскол (на 24 процента) и Москва—Ростов-на-Дону (на 15 процентов).
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ТуризмЦенымаршрутытуристыТуризмНовости - ТуризмМоскваВолгоградСтарый ОсколВеликий НовгородТихвинРжевСмоленскРостов-на-ДонуНовомосковск (Тульская область)Санкт-Петербург
 
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