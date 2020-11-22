https://ria.ru/20201122/avtobusy-1585561013.html

Названы самые востребованным у россиян автобусные маршруты

Названы самые востребованным у россиян автобусные маршруты

Определены направления, которые чаще всего выбирали российские туристы, путешествующие на автобусах, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T13:18

2020-11-22T13:18

2020-11-22T13:18

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Определены направления, которые чаще всего выбирали российские туристы, путешествующие на автобусах, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что в ноябре текущего года наиболее востребованы были поездки между Москвой и Ростовом-на-Дону. Путешествие обойдется почти в тысячу рублей, что на 15 процентов дешевле, чем год назад. В тройке лидеров спроса — туры из столицы в Новомосковск и Ржев. Билеты туда подорожали на 11 и три процента соответственно и стоят от 600 до 700 рублей. Из Санкт-Петербурга пользователи чаще всего ездят на автобусе в Тихвин, Великий Новгород и Смоленск. За год цены почти не изменились, добраться в первые два города можно, отдав менее 500 рулей, в Смоленск — около тысячи рублей.Средний чек по всем автобусным направлениям составляет 806 рублей, это на шесть процентов меньше, чем в ноябре прошлого года.Наиболее существенно снизились чеки по автобусным маршрутам Москва—Волгоград ( на 51 процент), Москва—Санкт-Петербург (на 29 процентов), Москва—Старый Оскол (на 24 процента) и Москва—Ростов-на-Дону (на 15 процентов).

https://ria.ru/20200407/1569549588.html

https://ria.ru/20201119/astrakhan-1582636544.html

москва

волгоград

старый оскол

великий новгород

тихвин

ржев

смоленск

ростов-на-дону

новомосковск (тульская область)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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