https://ria.ru/20201121/strany-1585688324.html

Алиев назвал Россию и Турцию дружественными странами

Алиев назвал Россию и Турцию дружественными странами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу назвал Россию и Турцию дружественными странами для... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:32

2020-11-21T16:32

2020-11-21T17:13

никол пашинян

владимир путин

сергей шойгу

баку

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

россия

ильхам алиев

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БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу назвал Россию и Турцию дружественными странами для Баку.Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

баку

азербайджан

армения

россия

турция

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никол пашинян, владимир путин, сергей шойгу, баку, азербайджан, армения, россия, ильхам алиев, турция, в мире