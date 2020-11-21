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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201121/strany-1585688324.html
Алиев назвал Россию и Турцию дружественными странами
Алиев назвал Россию и Турцию дружественными странами
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу назвал Россию и Турцию дружественными странами для... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:32
2020-11-21T17:13
никол пашинян
владимир путин
сергей шойгу
баку
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
ильхам алиев
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БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу назвал Россию и Турцию дружественными странами для Баку.Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
баку
азербайджан
армения
россия
турция
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никол пашинян, владимир путин, сергей шойгу, баку, азербайджан, армения, россия, ильхам алиев, турция, в мире

Алиев назвал Россию и Турцию дружественными странами

16:32 21.11.2020 (обновлено: 17:13 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встречает межведомственную делегацию РФ в президентском дворце в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встречает межведомственную делегацию РФ в президентском дворце в Баку - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу назвал Россию и Турцию дружественными странами для Баку.
Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?

"И Россия, и Турция – две дружественные для нас страны, два наших соседа будут участвовать в мероприятиях по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Это в свою очередь подразумевает укрепление формата двусторонней деятельности в рамках регионального сотрудничества двух стран, которые являются нашими соседями", - приводит слова Алиева его пресс-служба.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВладимир ПутинСергей ШойгуБакуАзербайджанАрменияРоссияИльхам АлиевТурцияВ мире
 
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