Алиев назвал Россию и Турцию дружественными странами
16:32 21.11.2020 (обновлено: 17:13 21.11.2020)
© РИА Новости / Алексей КуденкоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встречает межведомственную делегацию РФ в президентском дворце в Баку
БАКУ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу назвал Россию и Турцию дружественными странами для Баку.
Делегация, возглавляемая Шойгу, прибыла с визитом в Баку в субботу.
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"И Россия, и Турция – две дружественные для нас страны, два наших соседа будут участвовать в мероприятиях по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Это в свою очередь подразумевает укрепление формата двусторонней деятельности в рамках регионального сотрудничества двух стран, которые являются нашими соседями", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.