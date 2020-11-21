В Ереване завершился митинг оппозиции
"Я официально заявляю, что мы не собираемся возобновлять войну. Мы говорим, что потерпевший поражение лидер не может представлять интересы армян, не может выдвигать ни одной проармянской позиции, найти нормальные решения. Мы не хотим войны, мы не хотели ее с самого начала. Его спровоцировал Никол Пашинян в результате своей некомпетентной внешней политики", - сказал Ванецян.
Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.
Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.
Люди собираются на площади Свободы в центре города.
Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.
Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.
Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.
Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.
К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.
К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.
Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.
Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.
Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.
Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.
Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.
Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.
Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.
Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.
Полицейские призывают участников акции разойтись.
Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.
Люди собираются на площади Свободы в центре города.
Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.
Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.
К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.
Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.
Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.
Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.
Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.
Полицейские призывают участников акции разойтись.