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В Ереване завершился митинг оппозиции

В Ереване завершился митинг оппозиции

Митинг оппозиции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершился, собравшиеся расходятся. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T15:22

2020-11-21T15:22

2020-11-21T15:25

дашнакцутюн

никол пашинян

арик манукян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Митинг оппозиции в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершился, собравшиеся расходятся.Один из организаторов акции, представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян заявил, что о дате нового митинга будет сообщено позднее.Бывший директор СНБ, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян в ход митинга в субботу опроверг утверждения властей о том, что в случае отставки премьера боевые действия в Карабахе могут возобновиться.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

армения

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дашнакцутюн, никол пашинян, арик манукян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире