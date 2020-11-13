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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/miting-1584522904.html
Протесты в Ереване
Протесты в Ереване
В столице Армении не стихают уличные протесты. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна, подписавшего соглашение о прекращении огня в Карабахе. Кадры РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:18
2020-11-13T18:18
ситуация в нагорном карабахе
ереван
фото
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В столице Армении не стихают уличные протесты. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна, подписавшего соглашение о прекращении огня в Карабахе. Кадры митинга — в фотоленте Ria.ru.
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ереван, фото, фото

Протесты в Ереване

18:18 13.11.2020
 
Читать ria.ru в
В столице Армении не стихают уличные протесты. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна, подписавшего соглашение о прекращении огня в Карабахе. Кадры митинга — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Асатур Есаянц

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

Задержание участника акции протеста на площади Свободы в Ереване
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолицейские на митинге оппозиции в Ереване.
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

Участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

Участники митинга оппозиции в Ереване
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

Мужчина на митинге оппозиции в Ереване
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

Участники митинга оппозиции в Ереване
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

Женщина на митинге оппозиции в Ереване
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

Полицейские задерживают участника митинга оппозиции в Ереване
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

Участники митинга оппозиции в Ереване
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские призывают участников акции разойтись.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Ситуация в Нагорном КарабахеЕреванФото
 
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