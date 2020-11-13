https://ria.ru/20201113/miting-1584522904.html

Протесты в Ереване

Протесты в Ереване

В столице Армении не стихают уличные протесты. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна, подписавшего соглашение о прекращении огня в Карабахе. Кадры РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:18

2020-11-13T18:18

2020-11-13T18:18

ситуация в нагорном карабахе

ереван

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584506480_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_de25a94e48882a5a8d70fc8a7d644a50.jpg

В столице Армении не стихают уличные протесты. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна, подписавшего соглашение о прекращении огня в Карабахе. Кадры митинга — в фотоленте Ria.ru.

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ереван, фото, фото