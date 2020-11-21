Алиев высоко оценил ход выполнения заявления по Карабаху
14:41 21.11.2020 (обновлено: 16:16 21.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед встречай с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Баку
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября по Карабаху и усилия России по стабилизации обстановки и действия российских миротворцев в регионе.
"Обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно, и это ещё раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование", - заявил глава Азербайджана.
Помимо этого, Алиев выразил благодарность Шойгу и Путину "за активное участие в подготовке и принятие этого важного документа".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.