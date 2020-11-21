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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Алиев высоко оценил ход выполнения заявления по Карабаху
Алиев высоко оценил ход выполнения заявления по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления от 10... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:41
2020-11-21T16:16
никол пашинян
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
сергей шойгу
баку
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября по Карабаху и усилия России по стабилизации обстановки и действия российских миротворцев в регионе.Помимо этого, Алиев выразил благодарность Шойгу и Путину "за активное участие в подготовке и принятие этого важного документа".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
азербайджан
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нагорный карабах
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никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, сергей шойгу, баку, в мире

Алиев высоко оценил ход выполнения заявления по Карабаху

14:41 21.11.2020 (обновлено: 16:16 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед встречай с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед встречай с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Баку - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября по Карабаху и усилия России по стабилизации обстановки и действия российских миротворцев в регионе.
"Обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно, и это ещё раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование", - заявил глава Азербайджана.
Помимо этого, Алиев выразил благодарность Шойгу и Путину "за активное участие в подготовке и принятие этого важного документа".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВладимир ПутинАзербайджанАрменияНагорный КарабахИльхам АлиевСергей ШойгуБакуВ мире
 
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