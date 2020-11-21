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Алиев высоко оценил ход выполнения заявления по Карабаху

Алиев высоко оценил ход выполнения заявления по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления от 10... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:41

2020-11-21T14:41

2020-11-21T16:16

никол пашинян

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

сергей шойгу

баку

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу высоко оценил ход выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября по Карабаху и усилия России по стабилизации обстановки и действия российских миротворцев в регионе.Помимо этого, Алиев выразил благодарность Шойгу и Путину "за активное участие в подготовке и принятие этого важного документа".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

армения

нагорный карабах

баку

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никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, сергей шойгу, баку, в мире