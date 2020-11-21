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Шойгу назвал поддержание мира в Карабахе одним из приоритетов России
Шойгу назвал поддержание мира в Карабахе одним из приоритетов России
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал поддержание мира в Нагорном Карабахе одним из приоритетов, Россия принимает все меры по укреплению... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:15
2020-11-21T12:15
2020-11-21T12:15
ситуация в нагорном карабахе
россия
вагаршак арутюнян
нагорный карабах
сергей шойгу
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал поддержание мира в Нагорном Карабахе одним из приоритетов, Россия принимает все меры по укреплению стабильности в регионе."Поддержание мира в Нагорном Карабахе считаем одним из наших приоритетов. Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идёт активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким", - заявил Шойгу в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584903195.html
россия
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россия, вагаршак арутюнян, нагорный карабах, сергей шойгу, армения, в мире