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В Армении отпустили задержанного на митинге экс-главу аппарата парламента
В Армении отпустили задержанного на митинге экс-главу аппарата парламента
Задержанный за участие в акции протеста бывший руководитель - генеральный секретарь аппарата парламента Армении Ара Сагателян освобожден из-под стражи, передает РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T21:40
2020-11-21T21:40
беспорядки в ереване
никол пашинян
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азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Задержанный за участие в акции протеста бывший руководитель - генеральный секретарь аппарата парламента Армении Ара Сагателян освобожден из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости.Сагателян, который подозревался в "организации и проведении собрания с нарушением установленного законом порядка", сам подошел к журналистам после решения суда о неправомерности его задержания.Он назвал предпринятые против него действия неправомерными, а подозрения неуместными. "Задержание было незаконным, таким же образом могли задержать любого", - сказал Сагателян, добавив, что сотрудник полиции не представился и не назвал законное требование.Член исполнительного органа бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов сообщил, что в субботу освобожден также глава молодежной организации партии Айк Мамиджанян. "Суд счел задержание Мамиджаняна неправомерным", - написал Шармазанов в соцсети Facebook.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
баку
азербайджан
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беспорядки в ереване, никол пашинян, эдуард шармазанов, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире

В Армении отпустили задержанного на митинге экс-главу аппарата парламента

21:40 21.11.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против действующего правительства на площади Свободы в Ереване
Участники акции протеста против действующего правительства на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Задержанный за участие в акции протеста бывший руководитель - генеральный секретарь аппарата парламента Армении Ара Сагателян освобожден из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости.
Сагателян, который подозревался в "организации и проведении собрания с нарушением установленного законом порядка", сам подошел к журналистам после решения суда о неправомерности его задержания.
Протесты в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

Задержание участника акции протеста на площади Свободы в Ереване
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолицейские на митинге оппозиции в Ереване.
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

Участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

Участники митинга оппозиции в Ереване
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

Мужчина на митинге оппозиции в Ереване
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

Участники митинга оппозиции в Ереване
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

Женщина на митинге оппозиции в Ереване
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

Полицейские задерживают участника митинга оппозиции в Ереване
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

Участники митинга оппозиции в Ереване
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские призывают участников акции разойтись.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Он назвал предпринятые против него действия неправомерными, а подозрения неуместными. "Задержание было незаконным, таким же образом могли задержать любого", - сказал Сагателян, добавив, что сотрудник полиции не представился и не назвал законное требование.
Член исполнительного органа бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов сообщил, что в субботу освобожден также глава молодежной организации партии Айк Мамиджанян. "Суд счел задержание Мамиджаняна неправомерным", - написал Шармазанов в соцсети Facebook.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Беспорядки в ЕреванеНикол ПашинянЭдуард ШармазановВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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