https://ria.ru/20201121/armeniya-1585725109.html

В Армении отпустили задержанного на митинге экс-главу аппарата парламента

В Армении отпустили задержанного на митинге экс-главу аппарата парламента

Задержанный за участие в акции протеста бывший руководитель - генеральный секретарь аппарата парламента Армении Ара Сагателян освобожден из-под стражи, передает РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T21:40

2020-11-21T21:40

2020-11-21T21:40

беспорядки в ереване

никол пашинян

эдуард шармазанов

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585680723_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_667f44541b54f4192a7819a8c6b41728.jpg

ЕРЕВАН, 21 ноя – РИА Новости. Задержанный за участие в акции протеста бывший руководитель - генеральный секретарь аппарата парламента Армении Ара Сагателян освобожден из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости.Сагателян, который подозревался в "организации и проведении собрания с нарушением установленного законом порядка", сам подошел к журналистам после решения суда о неправомерности его задержания.Он назвал предпринятые против него действия неправомерными, а подозрения неуместными. "Задержание было незаконным, таким же образом могли задержать любого", - сказал Сагателян, добавив, что сотрудник полиции не представился и не назвал законное требование.Член исполнительного органа бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов сообщил, что в субботу освобожден также глава молодежной организации партии Айк Мамиджанян. "Суд счел задержание Мамиджаняна неправомерным", - написал Шармазанов в соцсети Facebook.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, эдуард шармазанов, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире