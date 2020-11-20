https://ria.ru/20201120/vylegzhanin-1585527359.html

Вылегжанин: в пандемию на первый план выходит умение мобилизоваться

Вылегжанин: в пандемию на первый план выходит умение мобилизоваться

Каким образом удалось сдерживать распространения коронавирусной инфекции в регионе и какую пользу удалось извлечь из пандемии рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:49

2020-11-20T14:49

2020-11-20T14:49

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Каким образом удалось сдерживать распространения коронавирусной инфекции в регионе и какую пользу удалось извлечь из пандемии рассказал в интервью РИА Новости председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. — Этот год принес настоящее испытание медицинской отрасли страны — эпидемию коронавируса. С какими трудностями столкнулся регион в начале пандемии? — Я не считаю это трудностями – скорее, новые задачи. Самой главной стала организация помощи пациентам с COVID-19. Мы и до этого сталкивались с инфекциями, наша медицина была готова к ним, но с такими темпами распространения заболевания мы столкнулись впервые. Сразу стало понятно, что требуются совсем другие масштабы стационарной помощи. Еще в самом начале первой волны было принято решение о перепрофилировании 15 подразделений. Этот объем значительно превысил вышедшие после этого требования Минздрава.— Ленобласть долгие годы наращивала медицинскую базу (автомобили, амбулатории, аппаратура и т.д.). После летней передышки мы вновь видим рост числа заболевших в регионе. Удалось ли подготовиться ко второй волне? Что не успели сделать и наоборот, предугадали, что так будет? То, что мы сейчас видим по статистике приемлемо и находится под контролем? — Ситуация напряженная, но контролируемая. Заболеваемость растет волнообразно: после первой волны и существенного спада мы наблюдаем вторую мощную волну. Она была прогнозируемой, так как осенью традиционно растет циркуляция сезонных вирусов, что не может сказаться на общем росте заболеваемости. Мы эффективно воспользовались летней передышкой для совершенствования работы и оснащения. С самого начала эпидемии мы развернули коечный фонд, который значительно превышает нормативный. Например, по нормативу у нас сейчас должно быть 1876 коек, а у нас на сегодня развернуто 2327 и еще есть резервы. Порядка 30-35% коек у нас каждый день остаются свободными. Мы полностью переоснастили службу скорой помощи, закупили 78 автомобилей. Удалось серьезно переоснастить коечный фонд: закупить 1876 кроватей и столько же мониторов слежения, порядка 800 аппаратов ИВЛ (из них половина – для ковид-отделений), УЗИ, палатные рентген-аппараты, дифибриляторы, инфузионные станции, шприцевые насосы и другое оборудование.— Какие действия предпринимаются в регионе для того, чтобы остановить распространение инфекции? Ленобласть вообще показала себя передовым регионом в решении проблем в пандемию, может помимо стстемы "светофора" в области прорабатываются еще какие-то интересные подходы?— Мы сразу решили, что вопросы госпитализации пациентов с COVID-19 нужно решать централизовано. Сформировали единую диспетчерскую и замкнули маршрутизацию на Территориальном центре медицины катастроф. Это позволяет полностью контролировать и иногда несколько раз в день менять потоки пациентов. Кроме того, централизованно приобретаем лекарственные средства. Одни из первых стали приобретать для амбулаторного этапа – за деньги бюджета Ленинградской области. Кроме того, мы постоянно отслеживаем ситуацию с лечением в районах. Для этого мы создали систему мониторинга использования всех рекомендованных Минздравом схем. Это помогает распределить пациентов по тяжести и по форме заболевания. Чтобы упростить работу амбулаторного звена, при каждой больнице были созданы так называемые ковидные центры, они "ведут" пациентов, которые лечатся на дому. К этой работе мы привлекли как медицинских работников, так и волонтеров, студентов-медиков. Они помогают врачам амбулаторий и значительно снижают градус психологического напряжения – ведь пациентов важно отслеживать, контролировать изменения, а участковые терапевты во время обходов на сменах не всегда успевают это сделать. В случае тревожных симптомов, госпитализируем больных в стационары. Также при амбулаторных ковидных центрах созданы склады медикаментов, из которых курьером по заявке участковых врачей амбулаторным больным доставляются необходимые по протоколу лечения лекарства.— В Петербурге к прогнозу развития событий власти прибегли к помощи аналитиков Политехнического университета. Обращалась ли Ленобласть к их помощи? Как вы можете оценить ситуацию, которая складывается в регионе? По какому сценарию будет развиваться ситуация и когда ждать спада?— Мы предпочитаем не опираться на теоретические выкладки, а относиться к ситуации сугубо практически, максимально опираясь на свой опыт и ресурсы. — Как сейчас лечат в регионе пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией? Есть ли разница между протоколами лечения этих заболеваний весной и осенью? — Здесь мы действуем в полном соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России. В сентябре они корректировались, изменения касались схем лекарственной терапии, которая назначается врачом. В остальном рекомендации остались прежними. — В последнее время все чаще слышно про агломерацию Петербурга и Ленобласти, отразилось ли такое взаимодействие с мегаполисом на региональную медицину. И если да, то как?— С самого начала мы работаем с петербургским комздравом в плотном взаимодействии: как город принимал областных пациентов, так и наоборот. Могу сказать, что медики, которые непосредственно заняты в оказании помощи пациентам с ковид, также постоянно обмениваются опытом не только со своими городскими коллегами, но и специалистами из Москвы и из-за рубежа. — А как обстоят дела с другими заболеваниями? После первой волны в Ленобласти была начата программа всеобщей диспансеризации, можете ли подвести ее итоги или она еще идет? Какие заболевания стали чаще выявляться среди жителей после локдауна? Планируется ли прекращать плановую медпомощь в регионе из-за роста заболевших? — Действительно, мы воспользовались паузой временного снижения заболеваемости для того, чтобы охватить диспансеризацией максимальное количество населения и не пропустить другие заболевания. Во время первой волны коронавируса мы вынужденно сократили объем плановой помощи, и, чтобы это компенсировать, летом запустили акцию всеобщей диспансеризации "Ленинградское здоровье". Она продолжается до сих пор. Так, 67 передвижных медицинских комплексов курсируют по самым отдаленным уголкам региона, чтобы провести осмотры, оказать первую помощь, провести обследования, направить к узким специалистам. Диспансеризацию в рамках акции прошли больше 63 тысяч жителей региона. Мы стараемся максимально сохранить плановую помощь. Сегодня подход дифференцируется в зависимости от зон. — Как справляются больницы региона, насколько они вообще готовы к такой нагрузке? Насколько изношены областные больницы или наоборот? — Однозначно справляются. Нам удается держать коечный резерв выше норматива. У нас совсем небольшое количество пациентов на ИВЛ, что можно оценить позитивно. По поводу материального состояния – в большинстве больниц региона уже проведен капитальный ремонт. Медучреждений, ожидающих его, единицы, и они включены в программу капремонта следующего планового периода. — А что с медперсоналом? В некоторых регионах РФ местные власти стали признавать нехватку медперсонала, некоторые даже обращались к федвластям за помощью с предоставлением кадров. Есть ли кадровый голод в Ленобласти, каких профессий больше всего не хватает? Как удерживают молодых специалистов в регионе? — В нашей области эта проблема стоит остро, это не секрет. Регион у нас сельский, рядом – второй в России мегаполис, и понятно, что молодые и активные специалисты стремятся работать в Петербурге. Но постепенно ситуация меняется, и это очень радует. Для привлечения молодых специалистов в Ленинградской области разработан целый комплекс мер – это и материальное поощрение, и обеспечение жильем. Мы запустили программу "Земский доктор", по которой выплачиваем один миллион рублей единовременно тем, кто приезжает работать в село. За все годы реализации выплаты получили 925 врачей. Молодых специалистов мы поддерживаем три первых года также дополнительными выплатами. — Расскажите о дополнительных выплатах медикам, которые работают в "красной зоне"? — Ленинградская область одна из немногих ввела свои дополнительные выплаты медикам, задействованным в ковид-госпиталях. Таким образом, с учетом федеральных выплат, мы удвоили поощрение. — Как вы считаете, сколько продлится пандемия и те условия, которые были созданы в регионе из-за нее? Стоит ли уповать на вакцину?— Вакцинация, безусловно, главное решение проблемы. С помощью вакцин мы победили другие инфекционные заболевания. Сейчас первые дозы вакцины получили сотрудники ковидного госпиталя при ЛОКБ. До конца года регион получит еще 1624 дозы препарата "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), разработанной в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. После того, как будут иммунизированы работники из так называемых групп риска (медики, учителя), вакцинировать будут жителей. — И какой урок вынес регион от пандемии, может даже есть плюсы от нее? Сейчас все чаще звучит, что надо готовиться к новой пандемии, что регионом медицине необходимо в первую очередь сделать, чтобы быть готовым к новым испытаниям?— Основной урок, который вынес лично я, заключается в том, что нельзя подготовиться ко всему. На первый план выходит умение мобилизоваться и мотивировать команду. Любые ресурсы можно найти, если есть главный – человеческий.

https://ria.ru/20201026/epidsituatsiya-1581615276.html

https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577882343.html

https://ria.ru/20201029/testirovanie-1582089963.html

https://ria.ru/20200722/1574693627.html

https://ria.ru/20200714/1574350473.html

https://ria.ru/20200910/vrachi-1577057468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, интервью, общество