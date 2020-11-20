https://ria.ru/20201120/pridnestrove-1585607959.html

Сенатор ответил на слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье

Сенатор ответил на слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье

Сенатор Андрей Климов заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает избранный президент Молдавии Майи Санду, может привести к РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T20:38

2020-11-20T20:38

2020-11-20T20:38

майя санду

совет федерации рф

андрей климов

приднестровская молдавская республика

молдавия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584772530_0:0:2742:1542_1400x0_80_0_0_dffa867bb10efca5a27156618635efd7.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сенатор Андрей Климов заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает избранный президент Молдавии Майи Санду, может привести к обострению конфликта в регионе."Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — подчеркнул он в разговоре с НСН.Он также отметил, что российская сторона всегда готова решать вопросы в политико-дипломатической плоскости. По словам Климова, Кишиневу стоит отказаться от желания угодить политическому курсу Вашингтона, который, в свою очередь, не заботится о людях, проживающих на территории Приднестровья.Ранее Санду назвала полный вывод российских военных обязательным условием урегулирования конфликта в Приднестровье. Она также назвала Приднестровье "отколовшимся" регионом, который рано или поздно сможет "воссоединиться с Молдавией". Кроме того, Санду подчеркнула, что Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в свою очередь отметила, что подобные заявления со стороны Санду могут привести к "размораживанию" приднестровского конфликта. По ее мнению, вопрос можно было решить еще 17 лет назад, когда Россия предложила "меморандум Козака", который отвергли под давлением США. Панина также предположила, что заявления избранного президента Молдавии "написаны под диктовку американского суфлера".Миротворческая операция в регионе началась 28 лет назад. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось отделения от Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году власти страны попытались силой решить проблему, после чего Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585181811.html

https://ria.ru/20201117/moldavia-1584901068.html

https://ria.ru/20201120/krym-1585587024.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, совет федерации рф, андрей климов, приднестровская молдавская республика, молдавия, сша, в мире