Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/pridnestrove-1585607959.html
Сенатор ответил на слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
Сенатор ответил на слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье
Сенатор Андрей Климов заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает избранный президент Молдавии Майи Санду, может привести к РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T20:38
2020-11-20T20:38
майя санду
совет федерации рф
андрей климов
приднестровская молдавская республика
молдавия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584772530_0:0:2742:1542_1400x0_80_0_0_dffa867bb10efca5a27156618635efd7.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сенатор Андрей Климов заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает избранный президент Молдавии Майи Санду, может привести к обострению конфликта в регионе."Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — подчеркнул он в разговоре с НСН.Он также отметил, что российская сторона всегда готова решать вопросы в политико-дипломатической плоскости. По словам Климова, Кишиневу стоит отказаться от желания угодить политическому курсу Вашингтона, который, в свою очередь, не заботится о людях, проживающих на территории Приднестровья.Ранее Санду назвала полный вывод российских военных обязательным условием урегулирования конфликта в Приднестровье. Она также назвала Приднестровье "отколовшимся" регионом, который рано или поздно сможет "воссоединиться с Молдавией". Кроме того, Санду подчеркнула, что Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в свою очередь отметила, что подобные заявления со стороны Санду могут привести к "размораживанию" приднестровского конфликта. По ее мнению, вопрос можно было решить еще 17 лет назад, когда Россия предложила "меморандум Козака", который отвергли под давлением США. Панина также предположила, что заявления избранного президента Молдавии "написаны под диктовку американского суфлера".Миротворческая операция в регионе началась 28 лет назад. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось отделения от Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году власти страны попытались силой решить проблему, после чего Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585181811.html
https://ria.ru/20201117/moldavia-1584901068.html
https://ria.ru/20201120/krym-1585587024.html
приднестровская молдавская республика
молдавия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584772530_177:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_a6af9795db502e3c9dda624ef5f3cc03.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, совет федерации рф, андрей климов, приднестровская молдавская республика, молдавия, сша, в мире

Сенатор ответил на слова Санду о российских миротворцах в Приднестровье

20:38 20.11.2020
 
© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкМайя Санду на пресс-конференции
Майя Санду на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Sputnik / Анатолий Кирияк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сенатор Андрей Климов заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает избранный президент Молдавии Майи Санду, может привести к обострению конфликта в регионе.
"Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — подчеркнул он в разговоре с НСН.
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 14:46
Санду пообещала установить хорошие отношения с Россией
Он также отметил, что российская сторона всегда готова решать вопросы в политико-дипломатической плоскости. По словам Климова, Кишиневу стоит отказаться от желания угодить политическому курсу Вашингтона, который, в свою очередь, не заботится о людях, проживающих на территории Приднестровья.
Ранее Санду назвала полный вывод российских военных обязательным условием урегулирования конфликта в Приднестровье. Она также назвала Приднестровье "отколовшимся" регионом, который рано или поздно сможет "воссоединиться с Молдавией". Кроме того, Санду подчеркнула, что Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 08:00
Скандал, "кража века", кризис. Пойдет ли еще одна страна по пути Украины
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в свою очередь отметила, что подобные заявления со стороны Санду могут привести к "размораживанию" приднестровского конфликта. По ее мнению, вопрос можно было решить еще 17 лет назад, когда Россия предложила "меморандум Козака", который отвергли под давлением США. Панина также предположила, что заявления избранного президента Молдавии "написаны под диктовку американского суфлера".
Миротворческая операция в регионе началась 28 лет назад. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось отделения от Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году власти страны попытались силой решить проблему, после чего Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
Вчера, 18:35
Санду озвучила позицию по Крыму
 
Майя СандуСовет Федерации РФАндрей КлимовПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
07:40Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
07:33"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
Лента новостейМолния