В Госдуме оценили слова Санду о выводе миротворцев из Приднестровья
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья никогда не примут в Тирасполе, поскольку это ведет к "размораживанию" приднестровского конфликта, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее избранный президент Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила, что надеется на появление геополитической возможности для воссоединения Кишинева с Тирасполем, по ее словам, должно быть достигнуто мирное решение приднестровского конфликта.
"Санду хочет, чтобы (российские – ред.) миротворцы ушли (из Приднестровья – ред.) и при этом с порога отбрасывает сценарий федерализации, с помощью которого можно обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. Что предлагается жителям Приднестровья взамен? По факту – возвращение к ситуации 1992 года, когда разгорелся кровавый конфликт, унесший жизни тысяч людей. Налицо перспектива "размораживания" с последующим выходом на "горячую фазу", чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем", - отметила Панина.
По мнению депутата, очевидно, что "этот сценарий никогда не примут в Тирасполе". "Приднестровский вопрос можно было решить еще 17 лет тому назад, когда Россия предложила "меморандум Козака". Этот проект был отвергнут под давлением США. Остается только сожалеть, что и нынешние заявления Санду, похоже, написаны под диктовку американского суфлера", - заявила Панина.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набрал 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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