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Санду призвала к полному выводу российских военных из Приднестровья
Санду призвала к полному выводу российских военных из Приднестровья
Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется на урегулирование конфликта в Приднестровье, но его формат должен включать полный вывод российских миротворцев. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:02
2020-11-20T16:30
майя санду
молдавия
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в мире
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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется на урегулирование конфликта в Приднестровье, но его формат должен включать полный вывод российских миротворцев. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию "Европейская правда".По ее словам, Приднестровье — это регион, который "откололся", и представители молдавских властей туда не могут даже попасть."И — да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе — и поставками газа бесплатно, и многими другими способами", — сказала избранный президент, подчеркнув, что Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.Она также выступила против федерализации Молдавии. "Я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации", — сказала она. Санду добавила, что уверена в том, что формат решения конфликта будет найден."И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", — заключила она.Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. Победу в нем одержала Санду, набравшая 57,75 процента голосов, действующий президент Игорь Додон получил 42,25 процента.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20201116/vybory-1584756881.html
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майя санду, молдавия, тирасполь, в мире

Санду призвала к полному выводу российских военных из Приднестровья

13:02 20.11.2020 (обновлено: 16:30 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется на урегулирование конфликта в Приднестровье, но его формат должен включать полный вывод российских миротворцев. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

"Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом. Я понимаю, что это очень непростая задача, но простого решения здесь нет", — сказала Санду.

По ее словам, Приднестровье — это регион, который "откололся", и представители молдавских властей туда не могут даже попасть.
"И — да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе — и поставками газа бесплатно, и многими другими способами", — сказала избранный президент, подчеркнув, что Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду после голосования во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Санду назвала первоочередную задачу на посту президента
Она также выступила против федерализации Молдавии. "Я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации", — сказала она.
Санду добавила, что уверена в том, что формат решения конфликта будет найден.
"И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", — заключила она.
Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. Победу в нем одержала Санду, набравшая 57,75 процента голосов, действующий президент Игорь Додон получил 42,25 процента.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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