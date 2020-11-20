https://ria.ru/20201120/moldaviya-1585501494.html

Санду призвала к полному выводу российских военных из Приднестровья

Санду призвала к полному выводу российских военных из Приднестровья

Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется на урегулирование конфликта в Приднестровье, но его формат должен включать полный вывод российских миротворцев. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:02

2020-11-20T13:02

2020-11-20T16:30

майя санду

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тирасполь

в мире

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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется на урегулирование конфликта в Приднестровье, но его формат должен включать полный вывод российских миротворцев. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию "Европейская правда".По ее словам, Приднестровье — это регион, который "откололся", и представители молдавских властей туда не могут даже попасть."И — да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе — и поставками газа бесплатно, и многими другими способами", — сказала избранный президент, подчеркнув, что Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.Она также выступила против федерализации Молдавии. "Я не поддерживаю варианты, которые предлагал Додон с его партией. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации", — сказала она. Санду добавила, что уверена в том, что формат решения конфликта будет найден."И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", — заключила она.Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. Победу в нем одержала Санду, набравшая 57,75 процента голосов, действующий президент Игорь Додон получил 42,25 процента.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20201116/vybory-1584756881.html

https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585181811.html

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майя санду, молдавия, тирасполь, в мире