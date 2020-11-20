https://ria.ru/20201120/karabakh-1585532021.html

Войска НКР покинули Агдамский район Карабаха

Войска НКР покинули Агдамский район Карабаха

Подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинули территорию Агдамского района Карабаха, который перешел под контроль Баку, заявил журналистам... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:03

2020-11-20T15:03

2020-11-20T16:06

никол пашинян

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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АГДАМ, 20 ноя - РИА Новости. Подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинули территорию Агдамского района Карабаха, который перешел под контроль Баку, заявил журналистам начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков.Генерал-майор добавил, что внештатных ситуаций и провокаций в ходе вывода подразделений с территории района не было.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

азербайджан

армения

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире