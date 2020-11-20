Войска НКР покинули Агдамский район Карабаха
"Роль российского миротворческого контингента - обеспечить безопасность гражданского населения, в строгом соответствии с соглашениями обеспечить вывод армянских подразделений с территории, - они уже выведены, - и обеспечить организованный ввод и контроль на территории Агдамского района при входе сюда подразделений азербайджанских вооруженных сил", - сказал журналистам Волков.
"При содействии миротворческой миссии России сегодня Агдамский район был передан Азербайджану. Процедура прошла в штатном режиме, внештатных ситуаций и другого рода провокаций не было. Ситуация в этом районе спокойная", - отметил он.
Когда-то это был оживленный город, знаменитый историческими памятниками.
Когда-то это был оживленный город, знаменитый историческими памятниками.
Теперь в Агдаме, расположенном в 26 километрах от Степанакерта и в 365 — от Баку, пусто.
Теперь в Агдаме, расположенном в 26 километрах от Степанакерта и в 365 — от Баку, пусто.
В 1990-е годы город стал ареной ожесточенных боев Карабахской войны.
В 1990-е годы город стал ареной ожесточенных боев Карабахской войны.
Уцелело не так много зданий. Одно из них — мечеть "Джума", построенная во второй половине XIX века.
Уцелело не так много зданий. Одно из них — мечеть "Джума", построенная во второй половине XIX века.
До войны в городе действовали заводы и железнодорожная станция, работали медицинское, музыкальное и сельскохозяйственное училища, театр.
До войны в городе действовали заводы и железнодорожная станция, работали медицинское, музыкальное и сельскохозяйственное училища, театр.
Одной из достопримечательностей Агдама был Музей хлеба. Здесь хранились античные экспонаты: ценные рукописи, древние орудия труда, редкие злаковые.
Одной из достопримечательностей Агдама был Музей хлеба. Здесь хранились античные экспонаты: ценные рукописи, древние орудия труда, редкие злаковые.
В 2000-х журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой".
В 2000-х журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой".
Тогда же за Агдамом закрепилось название "город-призрак".
Тогда же за Агдамом закрепилось название "город-призрак".
Когда-то это был оживленный город, знаменитый историческими памятниками.
Теперь в Агдаме, расположенном в 26 километрах от Степанакерта и в 365 — от Баку, пусто.
В 1990-е годы город стал ареной ожесточенных боев Карабахской войны.
Уцелело не так много зданий. Одно из них — мечеть "Джума", построенная во второй половине XIX века.
До войны в городе действовали заводы и железнодорожная станция, работали медицинское, музыкальное и сельскохозяйственное училища, театр.
Одной из достопримечательностей Агдама был Музей хлеба. Здесь хранились античные экспонаты: ценные рукописи, древние орудия труда, редкие злаковые.
В 2000-х журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой".
Тогда же за Агдамом закрепилось название "город-призрак".