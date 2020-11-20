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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585532021.html
Войска НКР покинули Агдамский район Карабаха
Войска НКР покинули Агдамский район Карабаха
Подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинули территорию Агдамского района Карабаха, который перешел под контроль Баку, заявил журналистам... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:03
2020-11-20T16:06
никол пашинян
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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АГДАМ, 20 ноя - РИА Новости. Подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинули территорию Агдамского района Карабаха, который перешел под контроль Баку, заявил журналистам начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков.Генерал-майор добавил, что внештатных ситуаций и провокаций в ходе вывода подразделений с территории района не было.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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никол пашинян, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Войска НКР покинули Агдамский район Карабаха

15:03 20.11.2020 (обновлено: 16:06 20.11.2020)
 
© РИА НовостиАзербайджанские военные в Агдамском районе
Азербайджанские военные в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости
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АГДАМ, 20 ноя - РИА Новости. Подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинули территорию Агдамского района Карабаха, который перешел под контроль Баку, заявил журналистам начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков.

"Роль российского миротворческого контингента - обеспечить безопасность гражданского населения, в строгом соответствии с соглашениями обеспечить вывод армянских подразделений с территории, - они уже выведены, - и обеспечить организованный ввод и контроль на территории Агдамского района при входе сюда подразделений азербайджанских вооруженных сил", - сказал журналистам Волков.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Генерал-майор добавил, что внештатных ситуаций и провокаций в ходе вывода подразделений с территории района не было.

"При содействии миротворческой миссии России сегодня Агдамский район был передан Азербайджану. Процедура прошла в штатном режиме, внештатных ситуаций и другого рода провокаций не было. Ситуация в этом районе спокойная", - отметил он.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
"Город-призрак" Агдам
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Когда-то это был оживленный город, знаменитый историческими памятниками.

Вид разрушенной части города Агдам
1 из 11

Когда-то это был оживленный город, знаменитый историческими памятниками.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Теперь в Агдаме, расположенном в 26 километрах от Степанакерта и в 365 — от Баку, пусто.

Вид разрушенной части города Агдам
2 из 11

Теперь в Агдаме, расположенном в 26 километрах от Степанакерта и в 365 — от Баку, пусто.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В 1990-е годы город стал ареной ожесточенных боев Карабахской войны.

Минарет мечети Джума в Агдаме
3 из 11

В 1990-е годы город стал ареной ожесточенных боев Карабахской войны.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Агдам был практически полностью разрушен.

Вид разрушенной части города Агдам
4 из 11

Агдам был практически полностью разрушен.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Уцелело не так много зданий. Одно из них — мечеть "Джума", построенная во второй половине XIX века.

Мечеть Джума в Агдаме
5 из 11

Уцелело не так много зданий. Одно из них — мечеть "Джума", построенная во второй половине XIX века.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Мечеть "Джума" в Агдаме.

Мечеть Джума в Агдаме
6 из 11

Мечеть "Джума" в Агдаме.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

До войны в городе действовали заводы и железнодорожная станция, работали медицинское, музыкальное и сельскохозяйственное училища, театр.

Вид разрушенной части города Агдам
7 из 11

До войны в городе действовали заводы и железнодорожная станция, работали медицинское, музыкальное и сельскохозяйственное училища, театр.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Одной из достопримечательностей Агдама был Музей хлеба. Здесь хранились античные экспонаты: ценные рукописи, древние орудия труда, редкие злаковые.

Разрушенное здание Музея хлеба в Агдаме
8 из 11

Одной из достопримечательностей Агдама был Музей хлеба. Здесь хранились античные экспонаты: ценные рукописи, древние орудия труда, редкие злаковые.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В 2000-х журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой".

Вид разрушенной части города Агдам
9 из 11

В 2000-х журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой".

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Тогда же за Агдамом закрепилось название "город-призрак".

Крыша мечети Джума в Агдаме
10 из 11

Тогда же за Агдамом закрепилось название "город-призрак".

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Вид на разрушенную часть города.

Вид разрушенной части города Агдам
11 из 11

Вид на разрушенную часть города.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 11

Когда-то это был оживленный город, знаменитый историческими памятниками.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 11

Теперь в Агдаме, расположенном в 26 километрах от Степанакерта и в 365 — от Баку, пусто.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
3 из 11

В 1990-е годы город стал ареной ожесточенных боев Карабахской войны.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
4 из 11

Агдам был практически полностью разрушен.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 11

Уцелело не так много зданий. Одно из них — мечеть "Джума", построенная во второй половине XIX века.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 11

Мечеть "Джума" в Агдаме.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
7 из 11

До войны в городе действовали заводы и железнодорожная станция, работали медицинское, музыкальное и сельскохозяйственное училища, театр.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 11

Одной из достопримечательностей Агдама был Музей хлеба. Здесь хранились античные экспонаты: ценные рукописи, древние орудия труда, редкие злаковые.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
9 из 11

В 2000-х журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 11

Тогда же за Агдамом закрепилось название "город-призрак".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
11 из 11

Вид на разрушенную часть города.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
 
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