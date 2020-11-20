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"Город-призрак" Агдам
"Город-призрак" Агдам
Азербайджанские военные вошли в Агдамский район, который быть передан республике по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На этой территории... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:41
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нагорный карабах
фото
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Азербайджанские военные вошли в Агдамский район, который быть передан республике по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На этой территории находится один из самых больших заброшенных городов. История Агдама — в фотоленте Ria.ru.
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фото, нагорный карабах, фото

"Город-призрак" Агдам

13:41 20.11.2020 (обновлено: 13:52 20.11.2020)
 
Читать ria.ru в
Азербайджанские военные вошли в Агдамский район, который быть передан республике по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На этой территории находится один из самых больших заброшенных городов. История Агдама — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Когда-то это был оживленный город, знаменитый историческими памятниками.

Вид разрушенной части города Агдам
1 из 11

Когда-то это был оживленный город, знаменитый историческими памятниками.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Теперь в Агдаме, расположенном в 26 километрах от Степанакерта и в 365 — от Баку, пусто.

Вид разрушенной части города Агдам
2 из 11

Теперь в Агдаме, расположенном в 26 километрах от Степанакерта и в 365 — от Баку, пусто.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В 1990-е годы город стал ареной ожесточенных боев Карабахской войны.

Минарет мечети Джума в Агдаме
3 из 11

В 1990-е годы город стал ареной ожесточенных боев Карабахской войны.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Агдам был практически полностью разрушен.

Вид разрушенной части города Агдам
4 из 11

Агдам был практически полностью разрушен.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Уцелело не так много зданий. Одно из них — мечеть "Джума", построенная во второй половине XIX века.

Мечеть Джума в Агдаме
5 из 11

Уцелело не так много зданий. Одно из них — мечеть "Джума", построенная во второй половине XIX века.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Мечеть "Джума" в Агдаме.

Мечеть Джума в Агдаме
6 из 11

Мечеть "Джума" в Агдаме.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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До войны в городе действовали заводы и железнодорожная станция, работали медицинское, музыкальное и сельскохозяйственное училища, театр.

Вид разрушенной части города Агдам
7 из 11

До войны в городе действовали заводы и железнодорожная станция, работали медицинское, музыкальное и сельскохозяйственное училища, театр.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Одной из достопримечательностей Агдама был Музей хлеба. Здесь хранились античные экспонаты: ценные рукописи, древние орудия труда, редкие злаковые.

Разрушенное здание Музея хлеба в Агдаме
8 из 11

Одной из достопримечательностей Агдама был Музей хлеба. Здесь хранились античные экспонаты: ценные рукописи, древние орудия труда, редкие злаковые.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В 2000-х журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой".

Вид разрушенной части города Агдам
9 из 11

В 2000-х журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой".

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Тогда же за Агдамом закрепилось название "город-призрак".

Крыша мечети Джума в Агдаме
10 из 11

Тогда же за Агдамом закрепилось название "город-призрак".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Вид на разрушенную часть города.

Вид разрушенной части города Агдам
11 из 11

Вид на разрушенную часть города.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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