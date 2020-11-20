"Город-призрак" Агдам
Когда-то это был оживленный город, знаменитый историческими памятниками.
Когда-то это был оживленный город, знаменитый историческими памятниками.
Теперь в Агдаме, расположенном в 26 километрах от Степанакерта и в 365 — от Баку, пусто.
Теперь в Агдаме, расположенном в 26 километрах от Степанакерта и в 365 — от Баку, пусто.
В 1990-е годы город стал ареной ожесточенных боев Карабахской войны.
В 1990-е годы город стал ареной ожесточенных боев Карабахской войны.
Агдам был практически полностью разрушен.
Уцелело не так много зданий. Одно из них — мечеть "Джума", построенная во второй половине XIX века.
Уцелело не так много зданий. Одно из них — мечеть "Джума", построенная во второй половине XIX века.
Мечеть "Джума" в Агдаме.
До войны в городе действовали заводы и железнодорожная станция, работали медицинское, музыкальное и сельскохозяйственное училища, театр.
До войны в городе действовали заводы и железнодорожная станция, работали медицинское, музыкальное и сельскохозяйственное училища, театр.
Одной из достопримечательностей Агдама был Музей хлеба. Здесь хранились античные экспонаты: ценные рукописи, древние орудия труда, редкие злаковые.
Одной из достопримечательностей Агдама был Музей хлеба. Здесь хранились античные экспонаты: ценные рукописи, древние орудия труда, редкие злаковые.
В 2000-х журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой".
В 2000-х журнал Lonely Planet назвал Агдам "Кавказской Хиросимой".
Тогда же за Агдамом закрепилось название "город-призрак".
Тогда же за Агдамом закрепилось название "город-призрак".
Вид на разрушенную часть города.