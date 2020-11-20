https://ria.ru/20201120/agdam-1585468058.html

"Город-призрак" Агдам

"Город-призрак" Агдам

Азербайджанские военные вошли в Агдамский район, который быть передан республике по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На этой территории... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:41

2020-11-20T13:41

2020-11-20T13:52

нагорный карабах

фото

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Азербайджанские военные вошли в Агдамский район, который быть передан республике по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На этой территории находится один из самых больших заброшенных городов. История Агдама — в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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