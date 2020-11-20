https://ria.ru/20201120/karabakh-1585494200.html

Алиев рассказал, что приведет к устойчивому миру в Карабахе

Алиев рассказал, что приведет к устойчивому миру в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что открытие коммуникаций в Карабахе приведет к устойчивому миру в регионе. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:28

2020-11-20T12:28

2020-11-20T12:28

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584971703_0:0:1074:605_1400x0_80_0_0_9368a1f47472fd0c3569fc8d003ff308.jpg

БАКУ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что открытие коммуникаций в Карабахе приведет к устойчивому миру в регионе."Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября, откроются все коммуникации, в том числе, считаю, что спустя некоторое время откроется автомобильная дорога Агдам – Ханкенди (Степанакерт - ред.) – Шуша. Считаю, что открытие коммуникаций, в том числе дорог и коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую АР (Нахичеванскую автономную республику - ред.) с главной частью Азербайджана, внесут лепту в устойчивый мир в регионе", - заявил Алиев в своем обращении к народу.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире