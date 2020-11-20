https://ria.ru/20201120/karabakh-1585488732.html

Россия доставила в Карабах 33 единицы техники для миротворческой миссии

Россия доставила в Карабах 33 единицы техники для миротворческой миссии

Российская авиация продолжает доставлять военную технику для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:04

2020-11-20T12:04

2020-11-20T16:14

ситуация в нагорном карабахе

воздушно-космические силы россии

нагорный карабах

ан-124

ил-76

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российская авиация продолжает доставлять военную технику для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны.Очередные 18 самолетов Ил-76 и два Ан-124 "Руслан" совершили посадку в Ереване."Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники. В течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 33 единицы техники — бронеавтомобили "Тигр", "Рысь", грузовые автомобили повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, техника и имущество материально-технического обеспечения", — говорится в сообщении.Всего с 10 ноября военно-транспортная авиация выполнила уже 226 рейсов.Российские миротворцы приступили к патрулированию линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, в соответствии с соглашением, подписанным главами России, Армении и Азербайджана. Этот документ предусматривает также полное прекращение боевых действий, обмен пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

нагорный карабах

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, ан-124, ил-76, ереван, армения, в мире