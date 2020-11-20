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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585488732.html
Россия доставила в Карабах 33 единицы техники для миротворческой миссии
Россия доставила в Карабах 33 единицы техники для миротворческой миссии
Российская авиация продолжает доставлять военную технику для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:04
2020-11-20T16:14
ситуация в нагорном карабахе
воздушно-космические силы россии
нагорный карабах
ан-124
ил-76
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российская авиация продолжает доставлять военную технику для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны.Очередные 18 самолетов Ил-76 и два Ан-124 "Руслан" совершили посадку в Ереване."Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники. В течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 33 единицы техники — бронеавтомобили "Тигр", "Рысь", грузовые автомобили повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, техника и имущество материально-технического обеспечения", — говорится в сообщении.Всего с 10 ноября военно-транспортная авиация выполнила уже 226 рейсов.Российские миротворцы приступили к патрулированию линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, в соответствии с соглашением, подписанным главами России, Армении и Азербайджана. Этот документ предусматривает также полное прекращение боевых действий, обмен пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, ан-124, ил-76, ереван, армения, в мире

Россия доставила в Карабах 33 единицы техники для миротворческой миссии

12:04 20.11.2020 (обновлено: 16:14 20.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоенная техника российских миротворческих сил на блокпосту в Лачинском коридоре
Военная техника российских миротворческих сил на блокпосту в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российская авиация продолжает доставлять военную технику для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны.
Очередные 18 самолетов Ил-76 и два Ан-124 "Руслан" совершили посадку в Ереване.
"Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники. В течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 33 единицы техники — бронеавтомобили "Тигр", "Рысь", грузовые автомобили повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, техника и имущество материально-технического обеспечения", — говорится в сообщении.
Всего с 10 ноября военно-транспортная авиация выполнила уже 226 рейсов.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

Люди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

КПП в городе Шуша в Карабахе
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

Жители покидают город Лачин
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

Боевая машина пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

Вывеска Добро пожаловать в Арцах возле города Карвачар
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворцы патрулируют город Лачин.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Российские миротворцы приступили к патрулированию линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, в соответствии с соглашением, подписанным главами России, Армении и Азербайджана. Этот документ предусматривает также полное прекращение боевых действий, обмен пленными и телами погибших. Кроме того, Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВоздушно-космические силы РоссииНагорный КарабахАн-124Ил-76ЕреванАрменияВ мире
 
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