В Ереване задержали 24 протестующих, требующих отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Полиция задержала 24 протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване, требуя отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции."На данный момент в полицейские отделения доставлены 24 человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, он не знает, остались ли в Ереване заблокированные улицы.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция начала задерживать протестующих, которые перекрыли центральные улицы Еревана.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
ЕРЕВАН, 19 ноя - РИА Новости. Полиция задержала 24 протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване, требуя отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
"На данный момент в полицейские отделения доставлены 24 человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, он не знает, остались ли в Ереване заблокированные улицы.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция начала задерживать протестующих, которые перекрыли центральные улицы Еревана.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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