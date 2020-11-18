https://ria.ru/20201118/karabakh-1585114583.html

Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе

Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе

Обращение Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:44

2020-11-18T09:44

2020-11-18T10:07

андрей клишас

совет федерации рф

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

политика

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обращение Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас."Речь идёт о контингенте, уже определённом президентом России", — уточнил сенатор.Собеседник агентства пояснил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.Клишас напомнил, что миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.Профильные комитеты верхней палаты Федерального собрания рекомендовали сенаторам одобрить обращение Путина.Осенью этого года обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня и только десятого ноября, после продвижения азербайджанской армии к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захвату второго по величине города НКР Шуши, стороны заключили трехстороннее соглашение. Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.

https://ria.ru/20201118/putin-1585102944.html

https://ria.ru/20201117/peregovory-1585084086.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, владимир путин, азербайджан, армения, в мире, нагорный карабах, политика