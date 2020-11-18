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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585114583.html
Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
Обращение Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:44
2020-11-18T10:07
андрей клишас
совет федерации рф
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
политика
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обращение Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас."Речь идёт о контингенте, уже определённом президентом России", — уточнил сенатор.Собеседник агентства пояснил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.Клишас напомнил, что миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.Профильные комитеты верхней палаты Федерального собрания рекомендовали сенаторам одобрить обращение Путина.Осенью этого года обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня и только десятого ноября, после продвижения азербайджанской армии к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захвату второго по величине города НКР Шуши, стороны заключили трехстороннее соглашение. Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
https://ria.ru/20201118/putin-1585102944.html
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андрей клишас, совет федерации рф, владимир путин, азербайджан, армения, в мире, нагорный карабах, политика

Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе

09:44 18.11.2020 (обновлено: 10:07 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей КоцБлокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта
Блокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Обращение Владимира Путина об использовании вооружённых сил России в миротворческой операции в Нагорном Карабахе поступило в Совет Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Речь идёт о контингенте, уже определённом президентом России", — уточнил сенатор.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Собеседник агентства пояснил, что согласие Совфеда на использование армии в этом случае необходимо, поскольку речь идет не об оперативной военной ситуации, а о плановом мероприятии на несколько лет.
Клишас напомнил, что миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.
Профильные комитеты верхней палаты Федерального собрания рекомендовали сенаторам одобрить обращение Путина.
Осенью этого года обстановка в Нагорном Карабахе обострилась. Армения и Азербайджан предприняли три безуспешные попытки договориться о прекращении огня и только десятого ноября, после продвижения азербайджанской армии к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту и захвату второго по величине города НКР Шуши, стороны заключили трехстороннее соглашение.
Его участниками стали Россия, Армения и Азербайджан. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела миротворцев с целью предотвращения дальнейшего обострения конфликта. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.
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