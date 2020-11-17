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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/turtsiya-1585084633.html
Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан
Парламент Турции одобрил указ президента об отправке военных в Азербайджан, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:21
2020-11-17T22:39
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
москва
реджеп тайип эрдоган
армения
турция
азербайджан
в мире
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АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Парламент Турции одобрил указ президента об отправке военных в Азербайджан, свидетельствуют итоги голосования.Документ направили в законодательный орган накануне. Согласно указу Тайипа Эрдогана, турецкие военные могут находиться в Азербайджане в течение одного года.Президент Турции заявил 11 ноября, что Москва и Анкара подписали меморандум о создании центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе и страны будут участвовать в "совместной миротворческой миссии". При этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия и Турция будут работать через мониторинговый центр на территории Азербайджана, однако "речи о совместных миротворческих силах не шло".Как ранее заявил президент Владимир Путин, Баку и Анкара "всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях", однако Москве удалось убедить их в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху.Соглашение по КарабахуВ конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась и в регионе начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
https://ria.ru/20201117/turtsiya-1585081648.html
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, реджеп тайип эрдоган, армения, турция, азербайджан, в мире

Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

21:21 17.11.2020 (обновлено: 22:39 17.11.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана
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АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Парламент Турции одобрил указ президента об отправке военных в Азербайджан, свидетельствуют итоги голосования.
Документ направили в законодательный орган накануне. Согласно указу Тайипа Эрдогана, турецкие военные могут находиться в Азербайджане в течение одного года.
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Президент Турции заявил 11 ноября, что Москва и Анкара подписали меморандум о создании центра по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе и страны будут участвовать в "совместной миротворческой миссии". При этом, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия и Турция будут работать через мониторинговый центр на территории Азербайджана, однако "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Как ранее заявил президент Владимир Путин, Баку и Анкара "всегда говорили о возможности участия Турции в миротворческих операциях", однако Москве удалось убедить их в том, что не надо создавать условия и предпосылки для разрушения договоренностей по Нагорному Карабаху.

Соглашение по Карабаху

В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась и в регионе начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганАрменияТурцияАзербайджанВ мире
 
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