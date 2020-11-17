https://ria.ru/20201117/sovfed-1585090570.html

Совфед рассмотрит вопрос об использовании российской армии за рубежом

Совфед рассмотрит вопрос об использовании российской армии за рубежом

Сенатор Вячеслав Тимченко подтвердил РИА Новости, что Совет Федерации в среду рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил России за рубежом, это может... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T22:21

2020-11-17T22:21

2020-11-18T05:13

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сенатор Вячеслав Тимченко подтвердил РИА Новости, что Совет Федерации в среду рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных сил России за рубежом, это может быть связано с миротворческой миссией в Нагорном Карабахе.Вопрос об использовании российских военных за рубежом внесён в проект повестки заседания Совфеда 18 ноября. Ранее источник сообщил РИА Новости, что речь идет о задействовании миротворцев в Карабахе."Я думаю, что да, скорее всего, речь идет о наших миротворцах в Нагорном Карабахе", - сказал сенатор.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201117/soglashenie-1585080107.html

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире