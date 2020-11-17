https://ria.ru/20201117/karabakh-1584963917.html

Алиев исключил возможность какого-либо статуса Карабаха

Алиев исключил возможность какого-либо статуса Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "ни о каком статусе Карабаха не может быть и речи". РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:58

2020-11-17T11:58

2020-11-17T13:03

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

в мире

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БАКУ, 17 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "ни о каком статусе Карабаха не может быть и речи"."Я неоднократно говорил, что мы не позволим, чтобы на исконных азербайджанских территориях было создано второе армянское государство. Неоднократно говорил, что территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Говорил, что если не мирным путем, то военным. Мои выступления есть везде, они опубликованы. Я говорил эти слова и стою за ними", — сказал он в обращении к народу в Физулинском районе, которое транслировал Гостелеканал АЗТВ.Он подчеркнул, что теперь территориальная целостность страны восстановлена."Есть единое азербайджанское государство, многонациональное, многоконфессиональное. Есть прогрессивное азербайджанское государство. Представители всех религий живут нормально, в условиях мира и взаимопонимания. Армянский народ будет жить так же, у нас нет дела с армянским народом", — заключил азербайджанский лидер.Нагорный Карабах осенью 2020 годаВ конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было.

нагорный карабах

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Люди покидают дома и уезжают из Кельбаджарского района в Карабахе Мирные жители и ВС Армении покидают Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. В соответствии с трехсторонним соглашением, Ереван до 15 ноября 2020 года должен был возвратить этот район Азербайджану. Баку дал Армении дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения. 2020-11-17T11:58 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, в мире