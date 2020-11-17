https://ria.ru/20201117/karabakh-1584942087.html

МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе

МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в интервью РИА Новости заявил о готовности организации оказать содействие в обмене... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:11

2020-11-17T10:11

2020-11-17T10:11

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

петер маурер

сергей лавров

международный комитет красного креста (мккк)

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405266_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_12272cefd3647438ea2ee4c599d0858b.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в интервью РИА Новости заявил о готовности организации оказать содействие в обмене пленными между сторонами карабахского конфликта."Это (помощь в обмене пленными - ред.) основная задача МККК в любом международном вооруженном конфликте. Сведения о военнопленных и задержанных должны быть доведены до МККК, и МККК должен иметь возможность посещать этих лиц", - сказал Маурер.По его словам, организация работает со сторонами конфликта с целью обеспечить удовлетворение основных потребностей пленных, а также соответствие условий их содержания международным стандартам. "Это, как мы надеемся, должно создать атмосферу, в которой стороны смогут в дальнейшем вести переговоры и договариваться об обменах", - отметил Маурер."МККК не ведет переговоров по этим договоренностям, однако мы готовы в дальнейшем содействовать обменам (пленными - ред.)", - сказал собеседник агентства.Во вторник Маурер встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи стороны планируют обменяться оценками происходящего в Нагорном Карабахе и обсудить возможное взаимодействие в условиях коронавируса.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/lyudi-pokidayut-doma-i-uezzhayut-iz-kelbadzharskogo-rayona-v-karabakhe-1584900248.html

https://ria.ru/20201116/aliev-1584916108.html

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, петер маурер, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире