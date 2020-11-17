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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1584942087.html
МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в интервью РИА Новости заявил о готовности организации оказать содействие в обмене... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:11
2020-11-17T10:11
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
петер маурер
сергей лавров
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в интервью РИА Новости заявил о готовности организации оказать содействие в обмене пленными между сторонами карабахского конфликта."Это (помощь в обмене пленными - ред.) основная задача МККК в любом международном вооруженном конфликте. Сведения о военнопленных и задержанных должны быть доведены до МККК, и МККК должен иметь возможность посещать этих лиц", - сказал Маурер.По его словам, организация работает со сторонами конфликта с целью обеспечить удовлетворение основных потребностей пленных, а также соответствие условий их содержания международным стандартам. "Это, как мы надеемся, должно создать атмосферу, в которой стороны смогут в дальнейшем вести переговоры и договариваться об обменах", - отметил Маурер."МККК не ведет переговоров по этим договоренностям, однако мы готовы в дальнейшем содействовать обменам (пленными - ред.)", - сказал собеседник агентства.Во вторник Маурер встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи стороны планируют обменяться оценками происходящего в Нагорном Карабахе и обсудить возможное взаимодействие в условиях коронавируса.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201116/lyudi-pokidayut-doma-i-uezzhayut-iz-kelbadzharskogo-rayona-v-karabakhe-1584900248.html
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никол пашинян, петер маурер, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире

МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе

10:11 17.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкГлава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер
Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в интервью РИА Новости заявил о готовности организации оказать содействие в обмене пленными между сторонами карабахского конфликта.
"Это (помощь в обмене пленными - ред.) основная задача МККК в любом международном вооруженном конфликте. Сведения о военнопленных и задержанных должны быть доведены до МККК, и МККК должен иметь возможность посещать этих лиц", - сказал Маурер.
Люди покидают дома и уезжают из Кельбаджарского района в Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Люди покидают дома и уезжают из Кельбаджарского района в КарабахеМирные жители и ВС Армении покидают Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. В соответствии с трехсторонним соглашением, Ереван до 15 ноября 2020 года должен был возвратить этот район Азербайджану. Баку дал Армении дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения.
По его словам, организация работает со сторонами конфликта с целью обеспечить удовлетворение основных потребностей пленных, а также соответствие условий их содержания международным стандартам. "Это, как мы надеемся, должно создать атмосферу, в которой стороны смогут в дальнейшем вести переговоры и договариваться об обменах", - отметил Маурер.
"МККК не ведет переговоров по этим договоренностям, однако мы готовы в дальнейшем содействовать обменам (пленными - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
Вчера, 22:49Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что Ереван ответит за разрушение инфраструктуры в Карабахе
Во вторник Маурер встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи стороны планируют обменяться оценками происходящего в Нагорном Карабахе и обсудить возможное взаимодействие в условиях коронавируса.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

Встречающие и беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

Миротворцы, сопровождающие автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

Бронемашина миротворцев и полицейская машина сопровождают автобусы с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха, вернувшимися в Степанакерт из Еревана
11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана
12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 12

Миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну автобусов с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 12

В 19 автобусах из Еревана вернулись 475 человек.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военнослужащие обеспечили безопасное продвижение колонны через линию соприкосновения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несколько дней назад в свои дома уже вернулись 250 жителей Степанакерта.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Бронемашина миротворцев, сопровождающая автобусы с беженцами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 12

Первые девять автобусов прибыли в город после развертывания миротворческого контингента.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
7 из 12

Российские миротворцы ведут инженерную разведку, разминируют дороги и убирают разбитую технику.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 12

Подразделения обеспечивают безопасность дорожного движения.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
9 из 12

Миротворцы приводят в порядок социальную инфраструктуру республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерте восстановлена подача воды и электричества в жилые дома.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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11 из 12

Журналисты общаются с беженцами из Нагорного Карабаха.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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12 из 12

Беженцы, вернувшиеся в Степанакерт.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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