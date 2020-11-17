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Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших

Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил РИА Новости, что стороны карабахского конфликта уже обменялись телами 200 погибших. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:04

2020-11-17T10:04

2020-11-17T10:32

мария захарова

петер маурер

сергей лавров

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил РИА Новости, что стороны карабахского конфликта уже обменялись телами 200 погибших.По его словам, приоритетами деятельности организации в Нагорном Карабахе являются помощь перемещенному населению, извлечение тел убитых, а также посещение пленных для подготовки к возможным переговорам и обмену."Мы продолжим прилагать усилия", — сказал глава МККК. Также он поблагодарил российских миротворцев и назвал сотрудничество комитета с ними очень тесным.Во вторник Маурер встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщила в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова, стороны планируют обменяться оценками происходящего в Нагорном Карабахе и обсудить взаимодействие в условиях коронавируса.Нагорный Карабах осенью 2020 годаВ конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Баку и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было.

нагорный карабах

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армения

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Люди покидают дома и уезжают из Кельбаджарского района в Карабахе Мирные жители и ВС Армении покидают Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. В соответствии с трехсторонним соглашением, Ереван до 15 ноября 2020 года должен был возвратить этот район Азербайджану. Баку дал Армении дополнительные десять дней на вывод вооруженных сил и мирного населения. 2020-11-17T10:04 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мария захарова, петер маурер, сергей лавров, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире