https://ria.ru/20201117/karabakh-1584934746.html

В Карабах перебросят инженерно-саперное подразделение из Ульяновска

В Карабах перебросят инженерно-саперное подразделение из Ульяновска

Российские самолеты Ил-76 перебрасывают с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах военнослужащих, специальную технику и оборудование... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T09:07

2020-11-17T09:07

2020-11-17T09:49

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ил-76

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские самолеты Ил-76 перебрасывают с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах военнослужащих, специальную технику и оборудование инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа, сообщает Минобороны РФ."Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России осуществляется переброска с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах военнослужащих, специальной техники и оборудования инженерно-саперного подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа", - говорится в сообщении.Уточняется, что в зоне нагорно-карабахского конфликта сапёры будут выполнять задачи по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов. Кроме того, они будут обеспечивать подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды и выполнение других задач инженерного обеспечения. Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов будут задействованы служебные собаки.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

нагорный карабах

баку

азербайджан

армения

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Саперы российской миротворческой бригады с собаками отправились в Карабах Саперы российской миротворческой бригады отправились в Нагорный Карабах. 2020-11-17T09:07 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ил-76, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире