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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584844007.html
Пашинян объявил об отставке главы МИД Армении
Пашинян объявил об отставке главы МИД Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке главы Министерства иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Об этом он сообщил на встрече с депутатами от... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:56
2020-11-16T15:58
ситуация в нагорном карабахе
мид армении
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
зограб мнацаканян
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке главы Министерства иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Об этом он сообщил на встрече с депутатами от правящей фракции "Мой шаг".Ранее Пашинян заявил, что еще с 2016 года у Еревана был план передать часть территорий под контроль Баку, в том числе Шуши. При этом пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян опровергла его слова, отметив, что ни на одном из этапов переговоров по Карабаху вопрос отказа от города не стоял."Я принял решение уволить министра иностранных дел. Шуши как предусловие прекращения войны был в повестке, и это неопровержимый факт. &lt;…&gt; Когда говорят о мирном процессе, &lt;…&gt; если был такой хороший вариант, почему не решался вопрос за последние 30 лет и за последние два с половиной года?" — сказал Пашинян.Согласно армянскому законодательству, по предложению главы правительства министров увольняет и назначает президент республики.В свою очередь, Нагдалян опубликовала на своей странице в Facebook заявление Мнацаканяна с просьбой освободить его от должности.Ситуация в КарабахеСитуации в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.После подписания соглашения в Ереване начались акции оппозиции, которая требует отставки премьер-министра. Пашинян заявлял, что решение о перемирии было для него крайне тяжелым, однако без этого документа Армении было бы намного хуже. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении. По его словам, договоренность максимально выгодна для Баку, военный этап конфликта завершен и теперь можно переходить к политическим вопросам.
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мид армении, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, зограб мнацаканян, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян объявил об отставке главы МИД Армении

14:56 16.11.2020 (обновлено: 15:58 16.11.2020)
 
© РИА Новости / МИД Армении / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / МИД Армении
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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке главы Министерства иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Об этом он сообщил на встрече с депутатами от правящей фракции "Мой шаг".
Ранее Пашинян заявил, что еще с 2016 года у Еревана был план передать часть территорий под контроль Баку, в том числе Шуши. При этом пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян опровергла его слова, отметив, что ни на одном из этапов переговоров по Карабаху вопрос отказа от города не стоял.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
14:50
Партия Пашиняна хочет лишить лидера оппозиции депутатских полномочий
"Я принял решение уволить министра иностранных дел. Шуши как предусловие прекращения войны был в повестке, и это неопровержимый факт. <…> Когда говорят о мирном процессе, <…> если был такой хороший вариант, почему не решался вопрос за последние 30 лет и за последние два с половиной года?" — сказал Пашинян.
Согласно армянскому законодательству, по предложению главы правительства министров увольняет и назначает президент республики.
В свою очередь, Нагдалян опубликовала на своей странице в Facebook заявление Мнацаканяна с просьбой освободить его от должности.

Ситуация в Карабахе

Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Ситуации в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.
Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
После подписания соглашения в Ереване начались акции оппозиции, которая требует отставки премьер-министра. Пашинян заявлял, что решение о перемирии было для него крайне тяжелым, однако без этого документа Армении было бы намного хуже. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении. По его словам, договоренность максимально выгодна для Баку, военный этап конфликта завершен и теперь можно переходить к политическим вопросам.
Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

Мужчина радуется прекращению огня в Нагорном Карабахе
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабах
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

Участники акции протеста в одном из залов в здании правительства в Ереване
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

Участники акции протеста в здании парламента Армении в Ереване
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

Участники акции протеста в одном из залов парламента Армении в Ереване
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереван
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

Участники акции протеста у здания парламента Армении в Ереване
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМИД АрменииИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанЗограб МнацаканянНикол ПашинянАрменияВ мире
 
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