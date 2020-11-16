https://ria.ru/20201116/pashinyan-1584844007.html

Пашинян объявил об отставке главы МИД Армении

Пашинян объявил об отставке главы МИД Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке главы Министерства иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Об этом он сообщил на встрече с депутатами от... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:56

2020-11-16T14:56

2020-11-16T15:58

ситуация в нагорном карабахе

мид армении

ильхам алиев

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баку

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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке главы Министерства иностранных дел Зограба Мнацаканяна. Об этом он сообщил на встрече с депутатами от правящей фракции "Мой шаг".Ранее Пашинян заявил, что еще с 2016 года у Еревана был план передать часть территорий под контроль Баку, в том числе Шуши. При этом пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян опровергла его слова, отметив, что ни на одном из этапов переговоров по Карабаху вопрос отказа от города не стоял."Я принял решение уволить министра иностранных дел. Шуши как предусловие прекращения войны был в повестке, и это неопровержимый факт. <…> Когда говорят о мирном процессе, <…> если был такой хороший вариант, почему не решался вопрос за последние 30 лет и за последние два с половиной года?" — сказал Пашинян.Согласно армянскому законодательству, по предложению главы правительства министров увольняет и назначает президент республики.В свою очередь, Нагдалян опубликовала на своей странице в Facebook заявление Мнацаканяна с просьбой освободить его от должности.Ситуация в КарабахеСитуации в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ, согласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы. Группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.После подписания соглашения в Ереване начались акции оппозиции, которая требует отставки премьер-министра. Пашинян заявлял, что решение о перемирии было для него крайне тяжелым, однако без этого документа Армении было бы намного хуже. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении. По его словам, договоренность максимально выгодна для Баку, военный этап конфликта завершен и теперь можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/tsarukyan-1584842489.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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