https://ria.ru/20201116/otstavka-1584758166.html

Глава аппарата вице-премьера Армении покидает пост из-за слов Пашиняна

Глава аппарата вице-премьера Армении покидает пост из-за слов Пашиняна

Руководитель аппарата вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Вараг Сисерян заявил, что уходит с должности и покидает правящую партию после заявления премьера... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:12

2020-11-16T01:12

2020-11-16T09:44

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

ереван

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Руководитель аппарата вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Вараг Сисерян заявил, что уходит с должности и покидает правящую партию после заявления премьера страны Никола Пашиняна, которое можно расценить как угрозу оппонентам.Ранее Пашинян написал на Facebook, что ждет в Ереване "ребят с передовой", чтобы окончательно решить вопросы со "скулящими под стенами"."Уважаемые соотечественники, после последнего поста премьер-министра Никола Пашиняна принял решение написать заявление об уходе, прекратить членство в партии "Гражданский договор" (возглавляемой Пашиняном. — Прим. ред.). Благодарю вице-премьера Тиграна Авиняна за то, что он доверил мне такую ответственную должность", — написал Сисерян на Facebook.Впервые выражение "скулящие под стенами" Пашинян применил в адрес судей. В ответ на это председатель Высшего судебного совета Армении Рубен Вардазарян призвал судей в республике не поддаваться давлению властных и оппозиционных кругов.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции. Демонстранты требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было.

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире