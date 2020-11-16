NI назвал три главных провала американской разведки в Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБрошенная военная техника на дороге в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал три провала американской разведки в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Первой ошибкой, по мнению издания, стало видимое незнание США о грядущей войне в регионе. В материале указывается, что в марте заместитель госсекретаря Стивен Биган позволил продолжить поставлять Азербайджану американскую военную помощь, так как Баку обязался урегулировать территориальные споры дипломатическим путем.
"Лгали ли Биган и госдепартамент? Или их обманул Азербайджан? Почему посольство США в Баку застали врасплох?" — поинтересовался автор материала.
Также в статье высказывается мнение, что Баку согласовывал военные планы с Турцией.
Вторая ошибка американских спецслужб заключается в недальновидности насчет действий России в регионе. В частности, американская разведка не смогла предугадать размещение российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое произошло в результате прямых переговоров Москвы, Еревана и Баку, а не через механизмы Минской группы ОБСЕ, в которую США входят как один из сопредседателей вместе с Россией и Францией.
Третий провал американской разведки, как отмечает издание, связан с незнанием США о подробностях переговоров о Нагорном Карабахе между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
Также в Карабах входят российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.
Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта велись в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.