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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/karabakh-1584760875.html
NI назвал три главных провала американской разведки в Карабахе
NI назвал три главных провала американской разведки в Карабахе
Американский журнал National Interest назвал три провала американской разведки в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T03:47
2020-11-16T03:47
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
обсе
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
москва
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Раскрыты три главных провала американской разведки в Карабахе
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал три провала американской разведки в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.Первой ошибкой, по мнению издания, стало видимое незнание США о грядущей войне в регионе. В материале указывается, что в марте заместитель госсекретаря Стивен Биган позволил продолжить поставлять Азербайджану американскую военную помощь, так как Баку обязался урегулировать территориальные споры дипломатическим путем.Также в статье высказывается мнение, что Баку согласовывал военные планы с Турцией.Вторая ошибка американских спецслужб заключается в недальновидности насчет действий России в регионе. В частности, американская разведка не смогла предугадать размещение российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое произошло в результате прямых переговоров Москвы, Еревана и Баку, а не через механизмы Минской группы ОБСЕ, в которую США входят как один из сопредседателей вместе с Россией и Францией.Третий провал американской разведки, как отмечает издание, связан с незнанием США о подробностях переговоров о Нагорном Карабахе между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.Также в Карабах входят российские миротворцы.Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта велись в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20201115/karabakh-1584623057.html
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россия, никол пашинян, обсе, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, реджеп тайип эрдоган, сша, азербайджан, армения, в мире

NI назвал три главных провала американской разведки в Карабахе

03:47 16.11.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБрошенная военная техника на дороге в Нагорном Карабахе
Брошенная военная техника на дороге в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал три провала американской разведки в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Первой ошибкой, по мнению издания, стало видимое незнание США о грядущей войне в регионе. В материале указывается, что в марте заместитель госсекретаря Стивен Биган позволил продолжить поставлять Азербайджану американскую военную помощь, так как Баку обязался урегулировать территориальные споры дипломатическим путем.

"Лгали ли Биган и госдепартамент? Или их обманул Азербайджан? Почему посольство США в Баку застали врасплох?" — поинтересовался автор материала.

Также в статье высказывается мнение, что Баку согласовывал военные планы с Турцией.
Вторая ошибка американских спецслужб заключается в недальновидности насчет действий России в регионе. В частности, американская разведка не смогла предугадать размещение российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое произошло в результате прямых переговоров Москвы, Еревана и Баку, а не через механизмы Минской группы ОБСЕ, в которую США входят как один из сопредседателей вместе с Россией и Францией.
Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
Вчера, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
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Третий провал американской разведки, как отмечает издание, связан с незнанием США о подробностях переговоров о Нагорном Карабахе между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
Также в Карабах входят российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.
Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта велись в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянОБСЕНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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