https://ria.ru/20201116/karabakh-1584760875.html

NI назвал три главных провала американской разведки в Карабахе

NI назвал три главных провала американской разведки в Карабахе

Американский журнал National Interest назвал три провала американской разведки в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T03:47

2020-11-16T03:47

2020-11-16T03:47

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

обсе

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

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Раскрыты три главных провала американской разведки в Карабахе

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американский журнал National Interest назвал три провала американской разведки в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.Первой ошибкой, по мнению издания, стало видимое незнание США о грядущей войне в регионе. В материале указывается, что в марте заместитель госсекретаря Стивен Биган позволил продолжить поставлять Азербайджану американскую военную помощь, так как Баку обязался урегулировать территориальные споры дипломатическим путем.Также в статье высказывается мнение, что Баку согласовывал военные планы с Турцией.Вторая ошибка американских спецслужб заключается в недальновидности насчет действий России в регионе. В частности, американская разведка не смогла предугадать размещение российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое произошло в результате прямых переговоров Москвы, Еревана и Баку, а не через механизмы Минской группы ОБСЕ, в которую США входят как один из сопредседателей вместе с Россией и Францией.Третий провал американской разведки, как отмечает издание, связан с незнанием США о подробностях переговоров о Нагорном Карабахе между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.Также в Карабах входят российские миротворцы.Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение стало крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении.Переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта велись в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

https://ria.ru/20201115/karabakh-1584623057.html

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