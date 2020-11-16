https://ria.ru/20201116/armeniya-1584806082.html

Пашинян объяснил слова о "решении вопросов" в Армении с помощью военных

Пашинян объяснил слова о "решении вопросов" в Армении с помощью военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил свой пост в фейсбуке, который вызвал критику не только у оппонентов, но и у соратников. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:08

2020-11-16T12:08

2020-11-16T13:15

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пояснил свой пост в фейсбуке, который вызвал критику не только у оппонентов, но и у соратников.В публикации говорилось, что он получает слова поддержки от военных с передовой и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами". Омбудсмен Армении Арман Татоян назвал эти слова крайне опасными. Он отметил, что их можно расценивать как призыв к гражданским столкновениям и расправе с оппозицией. Руководитель аппарата вице-премьера Вараг Сисерян в знак протеста покинул свой пост и правящую партию. Некоторые парламентарии тоже сложили мандаты.Премьер уточнил, что военные с передовой хотят с ним встретиться и "в этом нет ничего предосудительного"."Это означает, что окончательно прекратятся разговоры о том, что военно-политическое руководство было втянуто в заговоры. Кто, если не солдаты, знают ответы на этот вопрос", — добавил он на пресс-конференции в понедельник.Он отметил также, что бойцы возвращаются из Карабаха без оружия. По словам премьера, власти выступают против насилия и хотят услышать от оппозиции те же заверения.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции. Демонстранты требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении военных действий в Карабахе.В конце сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике обострилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, длившегося с конца восьмидесятых. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, которые привели к жертвам среди мирного населения.В ночь на 10 ноября Россия, Баку и Ереван подписали соглашение о прекращении огня. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть соседней республике Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Пашинян заявил, что решение далось ему тяжело, но другого выхода не было.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире