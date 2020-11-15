Экс-глава СНБ Армении отверг обвинение в подготовке убийства Пашиняна
Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.
Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.
Люди собираются на площади Свободы в центре города.
Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.
Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.
Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.
Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.
К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.
К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.
Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.
Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.
Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.
Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.
Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.
Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.
Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.
Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.
Полицейские призывают участников акции разойтись.
Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.
Люди собираются на площади Свободы в центре города.
Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.
Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.
К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.
Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.
Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.
Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.
Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.
Полицейские призывают участников акции разойтись.
"Обвинение незаконное, его содержание непонятно. Естественно, Ванецян не признал себя виновным. Мы потребовали организовать очную ставку со всеми лицами, кто предположительно мог бы свидетельствовать против него. Никаких очных ставок пока не было, и мы не получили никаких доказательств", - сказала Саакян журналистам.