Миллионы среди хлама: сокровища, обнаруженные в гаражах и на чердаках

Недавно в заголовки СМИ попала находка из Бристоля. В ванной одного частного дома четыре десятка лет висело совсем не простое, хотя с виду неказистое, зеркало. По словам эксперта Эндрю Стоу, оно принадлежало Марии-Антуанетте, а затем императрице Евгении, которая коллекционировала личные вещи последней королевы Франции. На предстоящем аукционе семья рассчитывает получить за раритет около 11 тысяч евро.

На фото: зеркало королевы Франции Марии-Антуанетты перед аукционом в Бристоле