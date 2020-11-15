Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201115/klad-1584293715.html
Миллионы среди хлама: сокровища, обнаруженные в гаражах и на чердаках
Миллионы среди хлама: сокровища, обнаруженные в гаражах и на чердаках
Кто не мечтает найти клад, да еще и в собственном жилище? Возможно, сейчас, в период вынужденного затишья культурной и светской жизни, самое время разобраться... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T08:00
2020-11-15T08:14
выставки
музеи
культура
энди уорхол (андрей вархола)
лувр
пабло пикассо
бристоль (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567783832_0:512:2730:2048_1400x0_80_0_0_2d5400e012e4c79516844906ba69f3b0.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Кто не мечтает найти клад, да еще и в собственном жилище? Возможно, сейчас, в период вынужденного затишья культурной и светской жизни, самое время разобраться на антресолях. На днях пожилые супруги из Великобритании чуть было не выбросили игрушки из "Звездных войн", за которые в итоге выручили больше пятисот тысяч долларов. Какие еще картины, монеты, комиксы и другие раритеты случайно обнаружились на чердаках, в гаражах и подвалах, — в материале РИА Новости.
бристоль (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567783832_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_570db23150a6d07b329e0d4d5550dc67.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выставки, музеи, фото, энди уорхол (андрей вархола), лувр, пабло пикассо, бристоль (город), сша

Миллионы среди хлама: сокровища, обнаруженные в гаражах и на чердаках

08:00 15.11.2020 (обновлено: 08:14 15.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Кто не мечтает найти клад, да еще и в собственном жилище? Возможно, сейчас, в период вынужденного затишья культурной и светской жизни, самое время разобраться на антресолях. На днях пожилые супруги из Великобритании чуть было не выбросили игрушки из "Звездных войн", за которые в итоге выручили больше пятисот тысяч долларов. Какие еще картины, монеты, комиксы и другие раритеты случайно обнаружились на чердаках, в гаражах и подвалах, — в материале РИА Новости.
© AFP 2020 / Geoff Caddick

Недавно в заголовки СМИ попала находка из Бристоля. В ванной одного частного дома четыре десятка лет висело совсем не простое, хотя с виду неказистое, зеркало. По словам эксперта Эндрю Стоу, оно принадлежало Марии-Антуанетте, а затем императрице Евгении, которая коллекционировала личные вещи последней королевы Франции. На предстоящем аукционе семья рассчитывает получить за раритет около 11 тысяч евро.

На фото: зеркало королевы Франции Марии-Антуанетты перед аукционом в Бристоле

Зеркало королевы Франции Марии-Антуанетты на аукционе в Бристоле
1 из 11

Недавно в заголовки СМИ попала находка из Бристоля. В ванной одного частного дома четыре десятка лет висело совсем не простое, хотя с виду неказистое, зеркало. По словам эксперта Эндрю Стоу, оно принадлежало Марии-Антуанетте, а затем императрице Евгении, которая коллекционировала личные вещи последней королевы Франции. На предстоящем аукционе семья рассчитывает получить за раритет около 11 тысяч евро.

На фото: зеркало королевы Франции Марии-Антуанетты перед аукционом в Бристоле

© AFP 2020 / Geoff Caddick
© Lucasfilm Ltd., 20th Century Fox Film Corporation (1977)

Житель английского города Стоурбридж Питер Симпсон очень дружил с соседями, и в итоге оставил им в наследство все имущество. То, что пожилой паре показалось хламом — коллекции комиксов и игрушки из серии "Звездных войн", — они сложили в мусорные мешки. Правда, благоразумно решили сразу не выкидывать, а отнесли в гараж. Через несколько лет, затеяв генеральную уборку, любопытства ради вызвали оценщика — и не прогадали. На днях за наследство удалось выручить 410 тысяч фунтов стерлингов. Самым звездным лотом оказалась фигурка Джавы: ее купили за 22 тысячи фунтов.

На фото: Джава, кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда"

Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда
2 из 11

Житель английского города Стоурбридж Питер Симпсон очень дружил с соседями, и в итоге оставил им в наследство все имущество. То, что пожилой паре показалось хламом — коллекции комиксов и игрушки из серии "Звездных войн", — они сложили в мусорные мешки. Правда, благоразумно решили сразу не выкидывать, а отнесли в гараж. Через несколько лет, затеяв генеральную уборку, любопытства ради вызвали оценщика — и не прогадали. На днях за наследство удалось выручить 410 тысяч фунтов стерлингов. Самым звездным лотом оказалась фигурка Джавы: ее купили за 22 тысячи фунтов.

На фото: Джава, кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда"

© Lucasfilm Ltd., 20th Century Fox Film Corporation (1977)
© AP Photo / Michel Euler

“Я думала, что это просто старая русская икона!” Девяностолетнюю жительницу городка Компьень на севере Франции едва не хватил инфаркт, когда ей назвали цену картины, которая находилась у нее на кухне. "Осмеяние Христа" кисти флорентийского мастера Чимабуэ, оцененная от четырех до шести миллионов евро, в итоге ушла на аукционе более чем за 24 миллиона. Правда, реставраторам пришлось потрудиться, чтобы привести в порядок закопченный шедевр эпохи раннего Возрождения, висевший над плитой. В прошлом году Министерство культуры Франции объявило картину национальным достоянием.

На фото: картина Чимабуэ "Осмеяние Христа", найденная на кухне во Франции

Картина Чимабуэ Осмеяние Христа
3 из 11

“Я думала, что это просто старая русская икона!” Девяностолетнюю жительницу городка Компьень на севере Франции едва не хватил инфаркт, когда ей назвали цену картины, которая находилась у нее на кухне. "Осмеяние Христа" кисти флорентийского мастера Чимабуэ, оцененная от четырех до шести миллионов евро, в итоге ушла на аукционе более чем за 24 миллиона. Правда, реставраторам пришлось потрудиться, чтобы привести в порядок закопченный шедевр эпохи раннего Возрождения, висевший над плитой. В прошлом году Министерство культуры Франции объявило картину национальным достоянием.

На фото: картина Чимабуэ "Осмеяние Христа", найденная на кухне во Франции

© AP Photo / Michel Euler
© AFP 2020 / Getty Images / Joe Raedle

В 2006-м Дейв Трахт обходил дом покойного отца. У одной из книжных полок он заметил подозрительную щель. Потянул панель на себя и увидел тайник с картинами, среди которых было полотно "Разрывая семейные узы" популярного в США художника Нормана Роквелла. Дейв с братом недоумевали: а что же тогда висит в музее? Заключение экспертов было поразительным. У Трахтов оказался оригинал, а публике показывали копию! Оказывается, отец семейства, друживший с Роквеллом, купил у художника полотно за 900 долларов, а потом скопировал его. Причем оригинал хитрый Трахт спрятал, чтобы не делить при разводе с женой. Спустя полвека его сыновья продали картину за 15,4 миллиона долларов.

На фото: оригинальная картина "Разрывая семейные узы" Нормана Роквелла, найденная в доме Дона Трахта в Стокбридже

Оригинальная картина Разрывая семейные узы Нормана Роквелла, найденная в доме Дона Трахта в Стокбридже
4 из 11

В 2006-м Дейв Трахт обходил дом покойного отца. У одной из книжных полок он заметил подозрительную щель. Потянул панель на себя и увидел тайник с картинами, среди которых было полотно "Разрывая семейные узы" популярного в США художника Нормана Роквелла. Дейв с братом недоумевали: а что же тогда висит в музее? Заключение экспертов было поразительным. У Трахтов оказался оригинал, а публике показывали копию! Оказывается, отец семейства, друживший с Роквеллом, купил у художника полотно за 900 долларов, а потом скопировал его. Причем оригинал хитрый Трахт спрятал, чтобы не делить при разводе с женой. Спустя полвека его сыновья продали картину за 15,4 миллиона долларов.

На фото: оригинальная картина "Разрывая семейные узы" Нормана Роквелла, найденная в доме Дона Трахта в Стокбридже

© AFP 2020 / Getty Images / Joe Raedle
© AP Photo / Metropolis Collectibles

Вряд ли супруги Гонсалес из Миннесоты, приобретая дом за десять тысяч долларов, думали, что он окупится с лихвой. После новоселья пара устроила в давно пустующем особняке ремонт. Под обоями в одной из комнат увидели толстый слой старых газет. Среди привычных черно-белых листов с мелким шрифтом выделялись страницы с крупными рисунками. Это был выпуск Action Comics 1938 года — один из самых дорогих в истории комиксов, ведь в нем впервые появляется Супермен. Экземпляр, который когда-то продавался по десять центов, сейчас стоит до трех миллионов долларов. Однако Гонсалесы выручили куда меньше (175 тысяч): отдирая журнал со стены, они оторвали заднюю обложку.

На фото: обложка легендарного Action Comics 1938 года, в котором дебютировал Супермен

Обложка Action Comics 1938 года
5 из 11

Вряд ли супруги Гонсалес из Миннесоты, приобретая дом за десять тысяч долларов, думали, что он окупится с лихвой. После новоселья пара устроила в давно пустующем особняке ремонт. Под обоями в одной из комнат увидели толстый слой старых газет. Среди привычных черно-белых листов с мелким шрифтом выделялись страницы с крупными рисунками. Это был выпуск Action Comics 1938 года — один из самых дорогих в истории комиксов, ведь в нем впервые появляется Супермен. Экземпляр, который когда-то продавался по десять центов, сейчас стоит до трех миллионов долларов. Однако Гонсалесы выручили куда меньше (175 тысяч): отдирая журнал со стены, они оторвали заднюю обложку.

На фото: обложка легендарного Action Comics 1938 года, в котором дебютировал Супермен

© AP Photo / Metropolis Collectibles
© AP Photo / Matt Dunham

В 2016-м году британец из графства Хартфордшир разрешил сыну поиграть с безделушками, которые оставил ему еще его покойный дедушка. Вместе с ребенком он стал перебирать долго лежавшие на полках мешочки. В одном оказалась старинная монета с профилем королевы Анны. Из любопытства англичанин отнес ее на экспертизу. Выяснилось, что находка достоинством в пять гиней отчеканена в 1703 году Королевским монетным двором Англии, причем из золота с захваченного испанского корабля. Всего таких монет 20, и местонахождение четырех до сих пор неизвестно. На аукционе подарок от дедушки ушел за 450 тысяч долларов.

На фото: золотая монета королевы Анны "Виго 5 гиней" на аукционе

Золотая монета королевы Анны Виго 5 гиней на аукционе
6 из 11

В 2016-м году британец из графства Хартфордшир разрешил сыну поиграть с безделушками, которые оставил ему еще его покойный дедушка. Вместе с ребенком он стал перебирать долго лежавшие на полках мешочки. В одном оказалась старинная монета с профилем королевы Анны. Из любопытства англичанин отнес ее на экспертизу. Выяснилось, что находка достоинством в пять гиней отчеканена в 1703 году Королевским монетным двором Англии, причем из золота с захваченного испанского корабля. Всего таких монет 20, и местонахождение четырех до сих пор неизвестно. На аукционе подарок от дедушки ушел за 450 тысяч долларов.

На фото: золотая монета королевы Анны "Виго 5 гиней" на аукционе

© AP Photo / Matt Dunham
© AFP 2020 / Giuseppe Cacace

В 2017-м году американский рокер Элис Купер нашел в кладовке своего дома картину Энди Уорхола. Выдержанный в красно-черных цветах "Маленький электрический стул" из серии "Смерть и катастрофа" — произведение довольно мрачное для короля поп-арта, больше известного жизнерадостными работами. Это изображение стула, на котором казнили супругов Розенберг, обвиненных в передаче СССР чертежей ядерной бомбы. Купер приобрел картину за 2,5 тысячи долларов в начале 1970-х, когда Уорхол был еще не особо известен: уступил просьбам своей девушки. А потом убрал покупку подальше, свернув полотно в трубочку. Говорит, продавать пока не собирается, хотя точно мог бы заработать на нем как минимум на десять миллионов долларов.

На фото: картина Энди Уорхола "Большой электрический стул" в Лувре Абу-Даби

Картина Энди Уорхола Большой электрический стул в Лувре Абу-Даби
7 из 11

В 2017-м году американский рокер Элис Купер нашел в кладовке своего дома картину Энди Уорхола. Выдержанный в красно-черных цветах "Маленький электрический стул" из серии "Смерть и катастрофа" — произведение довольно мрачное для короля поп-арта, больше известного жизнерадостными работами. Это изображение стула, на котором казнили супругов Розенберг, обвиненных в передаче СССР чертежей ядерной бомбы. Купер приобрел картину за 2,5 тысячи долларов в начале 1970-х, когда Уорхол был еще не особо известен: уступил просьбам своей девушки. А потом убрал покупку подальше, свернув полотно в трубочку. Говорит, продавать пока не собирается, хотя точно мог бы заработать на нем как минимум на десять миллионов долларов.

На фото: картина Энди Уорхола "Большой электрический стул" в Лувре Абу-Даби

© AFP 2020 / Giuseppe Cacace
© Фото : public domain

В 2014 году владельцы старинного особняка в Тулузе нашли у себя на чердаке картину, которая, возможно, принадлежит кисти Караваджо. Возраст полотна — 400 лет, и это, вероятно, вторая версия работы "Юдифь и Олоферн". Ряд экспертов настаивает, что это копия, сделанная последователем мастера Луи Финсоном: по композиции и манере письма картина явно не дотягивает до шедевров Караваджо. Показательно, что Лувр отказался от приобретения холста, который хотели выставить на аукцион, оценив в 100-150 миллионов евро. До открытых торгов картина не дошла: ее приобрели в частном порядке за неназванную сумму.

На фото: "Юдифь и Олоферн", около 1598-1599, Караваджо

Караваджо Юдифь, убивающая Олоферна. ок.1598-1599
8 из 11

В 2014 году владельцы старинного особняка в Тулузе нашли у себя на чердаке картину, которая, возможно, принадлежит кисти Караваджо. Возраст полотна — 400 лет, и это, вероятно, вторая версия работы "Юдифь и Олоферн". Ряд экспертов настаивает, что это копия, сделанная последователем мастера Луи Финсоном: по композиции и манере письма картина явно не дотягивает до шедевров Караваджо. Показательно, что Лувр отказался от приобретения холста, который хотели выставить на аукцион, оценив в 100-150 миллионов евро. До открытых торгов картина не дошла: ее приобрели в частном порядке за неназванную сумму.

На фото: "Юдифь и Олоферн", около 1598-1599, Караваджо

© Фото : public domain
© AFP 2020 / VALERY HACHE

В 2010-м году 71-летний Пьер Ле Геннек “обнаружил” в своем гараже 271 работу Пабло Пикассо, у которого он в свое время работал электриком. Вторая жена художника, Жаклин, передала Пьеру на хранение 17 ящиков, а через несколько месяцев пришла за ними обратно, оставив один за услугу. Клад пролежал сорок лет, прежде чем хозяин решился распаковать его. Внутри находились рисунки, наброски и литографии, которые мадам Пикассо прятала, потому что не хотела, чтобы их включили в состав наследия художника после его смерти. По крайней мере, такую версию излагал сам электрик. Однако потомки Пикассо обвинили Ле Геннека и его супругу в сокрытии ворованного. Тяжба длилась около десяти лет, но в 2019-м году суд встал на сторону наследников художника, и пожилой паре дали два года условно.

На фото: супруги Пьер и Даниэль Ле Геннек

Пьер и Даниель Ле Геннек
9 из 11

В 2010-м году 71-летний Пьер Ле Геннек “обнаружил” в своем гараже 271 работу Пабло Пикассо, у которого он в свое время работал электриком. Вторая жена художника, Жаклин, передала Пьеру на хранение 17 ящиков, а через несколько месяцев пришла за ними обратно, оставив один за услугу. Клад пролежал сорок лет, прежде чем хозяин решился распаковать его. Внутри находились рисунки, наброски и литографии, которые мадам Пикассо прятала, потому что не хотела, чтобы их включили в состав наследия художника после его смерти. По крайней мере, такую версию излагал сам электрик. Однако потомки Пикассо обвинили Ле Геннека и его супругу в сокрытии ворованного. Тяжба длилась около десяти лет, но в 2019-м году суд встал на сторону наследников художника, и пожилой паре дали два года условно.

На фото: супруги Пьер и Даниэль Ле Геннек

© AFP 2020 / VALERY HACHE
CC BY 4.0 / Wellcome Library, London / Cropped image /

В 2007 году берлинская студентка решила основательно пропылесосить кушетку, купленную за 150 евро на блошином рынке. Внутри оказалось припрятано полотно "Подготовка к побегу в Египет" кисти неизвестного автора, созданное между 1605 и 1620 годами. Считается, что анонимный художник принадлежал мастерской венецианского живописца Карло Сарачени. На аукционе в Гамбурге за холст выложили почти 28 тысяч долларов.

На фото: картина на аналогичный сюжет, "Приготовления к бегству в Египет" Агостино Карраччи

Работа Агостино Карраччи Приготовления к бегству в Египет
10 из 11

В 2007 году берлинская студентка решила основательно пропылесосить кушетку, купленную за 150 евро на блошином рынке. Внутри оказалось припрятано полотно "Подготовка к побегу в Египет" кисти неизвестного автора, созданное между 1605 и 1620 годами. Считается, что анонимный художник принадлежал мастерской венецианского живописца Карло Сарачени. На аукционе в Гамбурге за холст выложили почти 28 тысяч долларов.

На фото: картина на аналогичный сюжет, "Приготовления к бегству в Египет" Агостино Карраччи

CC BY 4.0 / Wellcome Library, London / Cropped image /
© Фото : J. Levine Auction & Appraisal

В 2016-м Гордон Косгриф из Аризоны, готовясь к переезду, разбирал гараж. Он точно знал, что среди хлама есть одно сокровище — редкий постер баскетбольной команды "Лос Анджелес Лейкерс". Чтобы узнать стоимость плаката, пенсионер вызвал оценщика, однако тот заинтересовался совсем другой вещью: скромно стоявшим в уголке полотном. “Да это разве ж картина? Так, мазня какая-то”, — пожал плечами хозяин в ответ на вопросы эксперта. Однако специалист был уверен: это Джексон Поллок. Но как такой раритет мог оказаться у простого американца? Арт-дилер организовал целое исследование, которое обошлось ему в несколько десятков тысяч долларов. Выяснилось, что прежней владелицей полотна была сестра Косгрифа, Дженнифер, которая в 40-50-х годах вращалась в нью-йоркских богемных кругах. Картину оценили в 15 миллионов. А баскетбольный постер, кстати, стоил всего 300 долларов.

На фото: найденная в Аризоне "капельная" картина Джексона Поллока

Картина Джексона Поллока найдена в гараже в Аризоне
11 из 11

В 2016-м Гордон Косгриф из Аризоны, готовясь к переезду, разбирал гараж. Он точно знал, что среди хлама есть одно сокровище — редкий постер баскетбольной команды "Лос Анджелес Лейкерс". Чтобы узнать стоимость плаката, пенсионер вызвал оценщика, однако тот заинтересовался совсем другой вещью: скромно стоявшим в уголке полотном. “Да это разве ж картина? Так, мазня какая-то”, — пожал плечами хозяин в ответ на вопросы эксперта. Однако специалист был уверен: это Джексон Поллок. Но как такой раритет мог оказаться у простого американца? Арт-дилер организовал целое исследование, которое обошлось ему в несколько десятков тысяч долларов. Выяснилось, что прежней владелицей полотна была сестра Косгрифа, Дженнифер, которая в 40-50-х годах вращалась в нью-йоркских богемных кругах. Картину оценили в 15 миллионов. А баскетбольный постер, кстати, стоил всего 300 долларов.

На фото: найденная в Аризоне "капельная" картина Джексона Поллока

© Фото : J. Levine Auction & Appraisal
 
КультураВыставкиМузеиЭнди Уорхол (Андрей Вархола)ЛуврПабло ПикассоБристоль (город)США
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:45Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 85% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
21:47В Калужской области два человека погибли при пожаре
Лента новостейМолния