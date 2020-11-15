Миллионы среди хлама: сокровища, обнаруженные в гаражах и на чердаках
Недавно в заголовки СМИ попала находка из Бристоля. В ванной одного частного дома четыре десятка лет висело совсем не простое, хотя с виду неказистое, зеркало. По словам эксперта Эндрю Стоу, оно принадлежало Марии-Антуанетте, а затем императрице Евгении, которая коллекционировала личные вещи последней королевы Франции. На предстоящем аукционе семья рассчитывает получить за раритет около 11 тысяч евро.
На фото: зеркало королевы Франции Марии-Антуанетты перед аукционом в Бристоле
Недавно в заголовки СМИ попала находка из Бристоля. В ванной одного частного дома четыре десятка лет висело совсем не простое, хотя с виду неказистое, зеркало. По словам эксперта Эндрю Стоу, оно принадлежало Марии-Антуанетте, а затем императрице Евгении, которая коллекционировала личные вещи последней королевы Франции. На предстоящем аукционе семья рассчитывает получить за раритет около 11 тысяч евро.
На фото: зеркало королевы Франции Марии-Антуанетты перед аукционом в Бристоле
Житель английского города Стоурбридж Питер Симпсон очень дружил с соседями, и в итоге оставил им в наследство все имущество. То, что пожилой паре показалось хламом — коллекции комиксов и игрушки из серии "Звездных войн", — они сложили в мусорные мешки. Правда, благоразумно решили сразу не выкидывать, а отнесли в гараж. Через несколько лет, затеяв генеральную уборку, любопытства ради вызвали оценщика — и не прогадали. На днях за наследство удалось выручить 410 тысяч фунтов стерлингов. Самым звездным лотом оказалась фигурка Джавы: ее купили за 22 тысячи фунтов.
На фото: Джава, кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда"
Житель английского города Стоурбридж Питер Симпсон очень дружил с соседями, и в итоге оставил им в наследство все имущество. То, что пожилой паре показалось хламом — коллекции комиксов и игрушки из серии "Звездных войн", — они сложили в мусорные мешки. Правда, благоразумно решили сразу не выкидывать, а отнесли в гараж. Через несколько лет, затеяв генеральную уборку, любопытства ради вызвали оценщика — и не прогадали. На днях за наследство удалось выручить 410 тысяч фунтов стерлингов. Самым звездным лотом оказалась фигурка Джавы: ее купили за 22 тысячи фунтов.
На фото: Джава, кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда"
“Я думала, что это просто старая русская икона!” Девяностолетнюю жительницу городка Компьень на севере Франции едва не хватил инфаркт, когда ей назвали цену картины, которая находилась у нее на кухне. "Осмеяние Христа" кисти флорентийского мастера Чимабуэ, оцененная от четырех до шести миллионов евро, в итоге ушла на аукционе более чем за 24 миллиона. Правда, реставраторам пришлось потрудиться, чтобы привести в порядок закопченный шедевр эпохи раннего Возрождения, висевший над плитой. В прошлом году Министерство культуры Франции объявило картину национальным достоянием.
На фото: картина Чимабуэ "Осмеяние Христа", найденная на кухне во Франции
“Я думала, что это просто старая русская икона!” Девяностолетнюю жительницу городка Компьень на севере Франции едва не хватил инфаркт, когда ей назвали цену картины, которая находилась у нее на кухне. "Осмеяние Христа" кисти флорентийского мастера Чимабуэ, оцененная от четырех до шести миллионов евро, в итоге ушла на аукционе более чем за 24 миллиона. Правда, реставраторам пришлось потрудиться, чтобы привести в порядок закопченный шедевр эпохи раннего Возрождения, висевший над плитой. В прошлом году Министерство культуры Франции объявило картину национальным достоянием.
На фото: картина Чимабуэ "Осмеяние Христа", найденная на кухне во Франции
В 2006-м Дейв Трахт обходил дом покойного отца. У одной из книжных полок он заметил подозрительную щель. Потянул панель на себя и увидел тайник с картинами, среди которых было полотно "Разрывая семейные узы" популярного в США художника Нормана Роквелла. Дейв с братом недоумевали: а что же тогда висит в музее? Заключение экспертов было поразительным. У Трахтов оказался оригинал, а публике показывали копию! Оказывается, отец семейства, друживший с Роквеллом, купил у художника полотно за 900 долларов, а потом скопировал его. Причем оригинал хитрый Трахт спрятал, чтобы не делить при разводе с женой. Спустя полвека его сыновья продали картину за 15,4 миллиона долларов.
На фото: оригинальная картина "Разрывая семейные узы" Нормана Роквелла, найденная в доме Дона Трахта в Стокбридже
В 2006-м Дейв Трахт обходил дом покойного отца. У одной из книжных полок он заметил подозрительную щель. Потянул панель на себя и увидел тайник с картинами, среди которых было полотно "Разрывая семейные узы" популярного в США художника Нормана Роквелла. Дейв с братом недоумевали: а что же тогда висит в музее? Заключение экспертов было поразительным. У Трахтов оказался оригинал, а публике показывали копию! Оказывается, отец семейства, друживший с Роквеллом, купил у художника полотно за 900 долларов, а потом скопировал его. Причем оригинал хитрый Трахт спрятал, чтобы не делить при разводе с женой. Спустя полвека его сыновья продали картину за 15,4 миллиона долларов.
На фото: оригинальная картина "Разрывая семейные узы" Нормана Роквелла, найденная в доме Дона Трахта в Стокбридже
Вряд ли супруги Гонсалес из Миннесоты, приобретая дом за десять тысяч долларов, думали, что он окупится с лихвой. После новоселья пара устроила в давно пустующем особняке ремонт. Под обоями в одной из комнат увидели толстый слой старых газет. Среди привычных черно-белых листов с мелким шрифтом выделялись страницы с крупными рисунками. Это был выпуск Action Comics 1938 года — один из самых дорогих в истории комиксов, ведь в нем впервые появляется Супермен. Экземпляр, который когда-то продавался по десять центов, сейчас стоит до трех миллионов долларов. Однако Гонсалесы выручили куда меньше (175 тысяч): отдирая журнал со стены, они оторвали заднюю обложку.
На фото: обложка легендарного Action Comics 1938 года, в котором дебютировал Супермен
Вряд ли супруги Гонсалес из Миннесоты, приобретая дом за десять тысяч долларов, думали, что он окупится с лихвой. После новоселья пара устроила в давно пустующем особняке ремонт. Под обоями в одной из комнат увидели толстый слой старых газет. Среди привычных черно-белых листов с мелким шрифтом выделялись страницы с крупными рисунками. Это был выпуск Action Comics 1938 года — один из самых дорогих в истории комиксов, ведь в нем впервые появляется Супермен. Экземпляр, который когда-то продавался по десять центов, сейчас стоит до трех миллионов долларов. Однако Гонсалесы выручили куда меньше (175 тысяч): отдирая журнал со стены, они оторвали заднюю обложку.
На фото: обложка легендарного Action Comics 1938 года, в котором дебютировал Супермен
В 2016-м году британец из графства Хартфордшир разрешил сыну поиграть с безделушками, которые оставил ему еще его покойный дедушка. Вместе с ребенком он стал перебирать долго лежавшие на полках мешочки. В одном оказалась старинная монета с профилем королевы Анны. Из любопытства англичанин отнес ее на экспертизу. Выяснилось, что находка достоинством в пять гиней отчеканена в 1703 году Королевским монетным двором Англии, причем из золота с захваченного испанского корабля. Всего таких монет 20, и местонахождение четырех до сих пор неизвестно. На аукционе подарок от дедушки ушел за 450 тысяч долларов.
На фото: золотая монета королевы Анны "Виго 5 гиней" на аукционе
В 2016-м году британец из графства Хартфордшир разрешил сыну поиграть с безделушками, которые оставил ему еще его покойный дедушка. Вместе с ребенком он стал перебирать долго лежавшие на полках мешочки. В одном оказалась старинная монета с профилем королевы Анны. Из любопытства англичанин отнес ее на экспертизу. Выяснилось, что находка достоинством в пять гиней отчеканена в 1703 году Королевским монетным двором Англии, причем из золота с захваченного испанского корабля. Всего таких монет 20, и местонахождение четырех до сих пор неизвестно. На аукционе подарок от дедушки ушел за 450 тысяч долларов.
На фото: золотая монета королевы Анны "Виго 5 гиней" на аукционе
В 2017-м году американский рокер Элис Купер нашел в кладовке своего дома картину Энди Уорхола. Выдержанный в красно-черных цветах "Маленький электрический стул" из серии "Смерть и катастрофа" — произведение довольно мрачное для короля поп-арта, больше известного жизнерадостными работами. Это изображение стула, на котором казнили супругов Розенберг, обвиненных в передаче СССР чертежей ядерной бомбы. Купер приобрел картину за 2,5 тысячи долларов в начале 1970-х, когда Уорхол был еще не особо известен: уступил просьбам своей девушки. А потом убрал покупку подальше, свернув полотно в трубочку. Говорит, продавать пока не собирается, хотя точно мог бы заработать на нем как минимум на десять миллионов долларов.
На фото: картина Энди Уорхола "Большой электрический стул" в Лувре Абу-Даби
В 2017-м году американский рокер Элис Купер нашел в кладовке своего дома картину Энди Уорхола. Выдержанный в красно-черных цветах "Маленький электрический стул" из серии "Смерть и катастрофа" — произведение довольно мрачное для короля поп-арта, больше известного жизнерадостными работами. Это изображение стула, на котором казнили супругов Розенберг, обвиненных в передаче СССР чертежей ядерной бомбы. Купер приобрел картину за 2,5 тысячи долларов в начале 1970-х, когда Уорхол был еще не особо известен: уступил просьбам своей девушки. А потом убрал покупку подальше, свернув полотно в трубочку. Говорит, продавать пока не собирается, хотя точно мог бы заработать на нем как минимум на десять миллионов долларов.
На фото: картина Энди Уорхола "Большой электрический стул" в Лувре Абу-Даби
В 2014 году владельцы старинного особняка в Тулузе нашли у себя на чердаке картину, которая, возможно, принадлежит кисти Караваджо. Возраст полотна — 400 лет, и это, вероятно, вторая версия работы "Юдифь и Олоферн". Ряд экспертов настаивает, что это копия, сделанная последователем мастера Луи Финсоном: по композиции и манере письма картина явно не дотягивает до шедевров Караваджо. Показательно, что Лувр отказался от приобретения холста, который хотели выставить на аукцион, оценив в 100-150 миллионов евро. До открытых торгов картина не дошла: ее приобрели в частном порядке за неназванную сумму.
На фото: "Юдифь и Олоферн", около 1598-1599, Караваджо
В 2014 году владельцы старинного особняка в Тулузе нашли у себя на чердаке картину, которая, возможно, принадлежит кисти Караваджо. Возраст полотна — 400 лет, и это, вероятно, вторая версия работы "Юдифь и Олоферн". Ряд экспертов настаивает, что это копия, сделанная последователем мастера Луи Финсоном: по композиции и манере письма картина явно не дотягивает до шедевров Караваджо. Показательно, что Лувр отказался от приобретения холста, который хотели выставить на аукцион, оценив в 100-150 миллионов евро. До открытых торгов картина не дошла: ее приобрели в частном порядке за неназванную сумму.
На фото: "Юдифь и Олоферн", около 1598-1599, Караваджо
В 2010-м году 71-летний Пьер Ле Геннек “обнаружил” в своем гараже 271 работу Пабло Пикассо, у которого он в свое время работал электриком. Вторая жена художника, Жаклин, передала Пьеру на хранение 17 ящиков, а через несколько месяцев пришла за ними обратно, оставив один за услугу. Клад пролежал сорок лет, прежде чем хозяин решился распаковать его. Внутри находились рисунки, наброски и литографии, которые мадам Пикассо прятала, потому что не хотела, чтобы их включили в состав наследия художника после его смерти. По крайней мере, такую версию излагал сам электрик. Однако потомки Пикассо обвинили Ле Геннека и его супругу в сокрытии ворованного. Тяжба длилась около десяти лет, но в 2019-м году суд встал на сторону наследников художника, и пожилой паре дали два года условно.
На фото: супруги Пьер и Даниэль Ле Геннек
В 2010-м году 71-летний Пьер Ле Геннек “обнаружил” в своем гараже 271 работу Пабло Пикассо, у которого он в свое время работал электриком. Вторая жена художника, Жаклин, передала Пьеру на хранение 17 ящиков, а через несколько месяцев пришла за ними обратно, оставив один за услугу. Клад пролежал сорок лет, прежде чем хозяин решился распаковать его. Внутри находились рисунки, наброски и литографии, которые мадам Пикассо прятала, потому что не хотела, чтобы их включили в состав наследия художника после его смерти. По крайней мере, такую версию излагал сам электрик. Однако потомки Пикассо обвинили Ле Геннека и его супругу в сокрытии ворованного. Тяжба длилась около десяти лет, но в 2019-м году суд встал на сторону наследников художника, и пожилой паре дали два года условно.
На фото: супруги Пьер и Даниэль Ле Геннек
В 2007 году берлинская студентка решила основательно пропылесосить кушетку, купленную за 150 евро на блошином рынке. Внутри оказалось припрятано полотно "Подготовка к побегу в Египет" кисти неизвестного автора, созданное между 1605 и 1620 годами. Считается, что анонимный художник принадлежал мастерской венецианского живописца Карло Сарачени. На аукционе в Гамбурге за холст выложили почти 28 тысяч долларов.
На фото: картина на аналогичный сюжет, "Приготовления к бегству в Египет" Агостино Карраччи
В 2007 году берлинская студентка решила основательно пропылесосить кушетку, купленную за 150 евро на блошином рынке. Внутри оказалось припрятано полотно "Подготовка к побегу в Египет" кисти неизвестного автора, созданное между 1605 и 1620 годами. Считается, что анонимный художник принадлежал мастерской венецианского живописца Карло Сарачени. На аукционе в Гамбурге за холст выложили почти 28 тысяч долларов.
На фото: картина на аналогичный сюжет, "Приготовления к бегству в Египет" Агостино Карраччи
В 2016-м Гордон Косгриф из Аризоны, готовясь к переезду, разбирал гараж. Он точно знал, что среди хлама есть одно сокровище — редкий постер баскетбольной команды "Лос Анджелес Лейкерс". Чтобы узнать стоимость плаката, пенсионер вызвал оценщика, однако тот заинтересовался совсем другой вещью: скромно стоявшим в уголке полотном. “Да это разве ж картина? Так, мазня какая-то”, — пожал плечами хозяин в ответ на вопросы эксперта. Однако специалист был уверен: это Джексон Поллок. Но как такой раритет мог оказаться у простого американца? Арт-дилер организовал целое исследование, которое обошлось ему в несколько десятков тысяч долларов. Выяснилось, что прежней владелицей полотна была сестра Косгрифа, Дженнифер, которая в 40-50-х годах вращалась в нью-йоркских богемных кругах. Картину оценили в 15 миллионов. А баскетбольный постер, кстати, стоил всего 300 долларов.
На фото: найденная в Аризоне "капельная" картина Джексона Поллока
В 2016-м Гордон Косгриф из Аризоны, готовясь к переезду, разбирал гараж. Он точно знал, что среди хлама есть одно сокровище — редкий постер баскетбольной команды "Лос Анджелес Лейкерс". Чтобы узнать стоимость плаката, пенсионер вызвал оценщика, однако тот заинтересовался совсем другой вещью: скромно стоявшим в уголке полотном. “Да это разве ж картина? Так, мазня какая-то”, — пожал плечами хозяин в ответ на вопросы эксперта. Однако специалист был уверен: это Джексон Поллок. Но как такой раритет мог оказаться у простого американца? Арт-дилер организовал целое исследование, которое обошлось ему в несколько десятков тысяч долларов. Выяснилось, что прежней владелицей полотна была сестра Косгрифа, Дженнифер, которая в 40-50-х годах вращалась в нью-йоркских богемных кругах. Картину оценили в 15 миллионов. А баскетбольный постер, кстати, стоил всего 300 долларов.
На фото: найденная в Аризоне "капельная" картина Джексона Поллока