Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Картина флорентийского мастера эпохи раннего Возрождения Чимабуэ, которую нашли в доме девяностолетней старушки на севере Франции, ушла с молотка за рекордные для примитивного искусства 24,1 миллиона евро, сообщает газета Картина флорентийского мастера эпохи раннего Возрождения Чимабуэ, которую нашли в доме девяностолетней старушки на севере Франции, ушла с молотка за рекордные для примитивного искусства 24,1 миллиона евро, сообщает газета Parisien

К аукционному дому в Компьене обратились в июне с просьбой "расчистить мусор" в доме девяностолетней женщины. Его сотрудники обнаружили произведение висящим между кухней и гостиной. Они обратились за экспертизой картины в оценочное бюро Туркен, где и было установлено, что полотно принадлежит кисти известного художника Чимабуэ.

Сюжет картины посвящен Страстям Христа. "Поругание Христа" предположительно является частью диптиха, написанного в 1280 году. Члены семьи, в чьем доме обнаружили шедевр, всегда были уверены, что картина представляла собой обычную православную икону.