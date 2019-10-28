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РИА Новости
Культура

Шедевр эпохи Возрождения, найденный во Франции, продан за 24 млн евро

01:08 28.10.2019
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© AP Photo / Michel EulerКартина итальянского мастера Чимабуэ в Париже
Картина итальянского мастера Чимабуэ в Париже
© AP Photo / Michel Euler
Картина итальянского мастера Чимабуэ в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Картина флорентийского мастера эпохи раннего Возрождения Чимабуэ, которую нашли в доме девяностолетней старушки на севере Франции, ушла с молотка за рекордные для примитивного искусства 24,1 миллиона евро, сообщает газета Parisien.
К аукционному дому в Компьене обратились в июне с просьбой "расчистить мусор" в доме девяностолетней женщины. Его сотрудники обнаружили произведение висящим между кухней и гостиной. Они обратились за экспертизой картины в оценочное бюро Туркен, где и было установлено, что полотно принадлежит кисти известного художника Чимабуэ.
Сюжет картины посвящен Страстям Христа. "Поругание Христа" предположительно является частью диптиха, написанного в 1280 году. Члены семьи, в чьем доме обнаружили шедевр, всегда были уверены, что картина представляла собой обычную православную икону.
Картина, которую изначально оценили оценили в сумму от 4 до 6 миллионов евро (от 4,4 до 6,6 миллионов долларов), в воскресенье ушла с молотка аукционного дома Acteon за 24,1 миллиона евро (26,7 миллиона долларов), включая аукционные сборы. Агентство Франс Пресс отмечает, что это сумма стала рекордной для художника-примитивиста, картины которого никогда ранее не продавались с аукционов.
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