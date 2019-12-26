Париж не разрешил частному коллекционеру вывезти шедевр Чимабуэ

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Французские власти заблокировали экспорт работы Чимабуэ, проданной в октябре на аукционе, объявив ее "национальным достоянием", сообщает Le Figaro.
Министр культуры Франк Ристер хочет оставить работу мастера эпохи Возрождения "Христос осмеянный" во Франции. Она была продана 27 октября частному коллекционеру за рекордные 24 миллиона евро.
Теперь у французов есть 30 месяцев на то, чтобы собрать необходимые средства и выкупить икону.
Шедевр 1280 года случайно обнаружили на кухне в Компьене, к северу от Парижа, где он висел несколько десятков лет. По оценке искусствоведа Эрика Туркина он принадлежит кисти Чимабуэ, жившего в XIII веке.