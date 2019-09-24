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РИА Новости
Культура

Во Франции случайно обнаружили шедевр эпохи Возрождения

14:44 24.09.2019 (обновлено: 19:43 24.09.2019)
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© AFP 2019 / Philippe LopezКартина Джованни Чимабуэ "Христос осмеянный"
Картина Джованни Чимабуэ Христос осмеянный
© AFP 2019 / Philippe Lopez
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Жительница Компьена во Франции у себя в доме на кухне обнаружила работу XIII века флорентийского живописца Джованни Чимабуэ сообщает The Guardian.
Старинная икона "Христос осмеянный", которую хозяйка решила отнести к оценщикам, висела прямо над плитой. Выяснилось, что ориентировочная стоимость шедевра составляет от четырех до шести миллионов евро.
По словам искусствоведа Эрика Туркина, исследования с использованием инфракрасного излучения показали, что она принадлежит кисти Чимабуэ, который был учителем Джотто.
Предполагается, что речь идет о части большого диптиха, созданного около 1280 года, когда Чимабуэ, также известный как Ченни де Пепо, написал восемь работ, изображающих страдания и распятие Христа.
Две из них находятся в Лондонской Национальной галерее.
Найденная икона будет продана на аукционе Acteon в Санлисе 27 октября.
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