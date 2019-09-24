Во Франции случайно обнаружили шедевр эпохи Возрождения

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Жительница Компьена во Франции у себя в доме на кухне обнаружила работу XIII века флорентийского живописца Джованни Чимабуэ . Жительница Компьена во Франции у себя в доме на кухне обнаружила работу XIII века флорентийского живописца Джованни Чимабуэ сообщает The Guardian.

Старинная икона "Христос осмеянный", которую хозяйка решила отнести к оценщикам, висела прямо над плитой. Выяснилось, что ориентировочная стоимость шедевра составляет от четырех до шести миллионов евро.

По словам искусствоведа Эрика Туркина, исследования с использованием инфракрасного излучения показали, что она принадлежит кисти Чимабуэ, который был учителем Джотто.

Предполагается, что речь идет о части большого диптиха, созданного около 1280 года, когда Чимабуэ, также известный как Ченни де Пепо, написал восемь работ, изображающих страдания и распятие Христа.

Две из них находятся в Лондонской Национальной галерее.