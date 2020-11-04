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Семья обнаружила дома зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте
Семья обнаружила дома зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте
Семья из Великобритании неожиданно обнаружила, что зеркало, которое более 40 лет висело у них ванной, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:21
2020-11-04T05:26
культура
новости культуры
великобритания
франция
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Семья из Великобритании неожиданно обнаружила, что зеркало, которое более 40 лет висело у них ванной, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте, сообщает Daily Mail. Предмет размером 50 сантиметров на 40 сантиметров, обрамленный в резную рамку из орехового дерева, был куплен в 1950-х годах другом семьи. Все это время члены семьи и не предполагали, что старинное зеркало может что-то стоить.Владельцев не смутила даже серебряная табличка, на которой четко написано: "Это зеркало когда-то принадлежало Марии-Антуанетте и было куплено на распродаже вещей Наполеона". Они думали, что это просто шутка, пока аукционер Эндрю Стоу не помог им установить подлинность предмета и его стоимость. Доказательство тому он нашел в каталоге аукциона 1880 года, на котором распродавали имущество покойного Наполеона III. Одним из лотов было зеркало Марии-Антуанетты. По информации Daily Mail, ценный предмет будет продан на аукционе 13 ноября. Торги пройдут в Бристоле (Великобритания). Ожидается, что владельцы смогут получить за него не менее 13 тысяч долларов.
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франция
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новости культуры, великобритания, франция, бристоль (город)

Семья обнаружила дома зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте

05:21 04.11.2020 (обновлено: 05:26 04.11.2020)
 
© Public DomainЖан-Батист Готье Даготи "Королева Франции Мария-Антуанетта в коронационном наряде", 1775
Жан-Батист Готье Даготи Королева Франции Мария-Антуанетта в коронационном наряде, 1775 - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Public Domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Семья из Великобритании неожиданно обнаружила, что зеркало, которое более 40 лет висело у них ванной, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте, сообщает Daily Mail.
Предмет размером 50 сантиметров на 40 сантиметров, обрамленный в резную рамку из орехового дерева, был куплен в 1950-х годах другом семьи. Все это время члены семьи и не предполагали, что старинное зеркало может что-то стоить.
Владельцев не смутила даже серебряная табличка, на которой четко написано: "Это зеркало когда-то принадлежало Марии-Антуанетте и было куплено на распродаже вещей Наполеона". Они думали, что это просто шутка, пока аукционер Эндрю Стоу не помог им установить подлинность предмета и его стоимость.
Доказательство тому он нашел в каталоге аукциона 1880 года, на котором распродавали имущество покойного Наполеона III. Одним из лотов было зеркало Марии-Антуанетты.

"Как только мы обнаружили все эти невероятные доказательства, зеркало стало еще более особенным, – подчеркнул Стоу. – Мысль, что одна из самых известных исторических личностей смотрела в него, просто завораживает".

По информации Daily Mail, ценный предмет будет продан на аукционе 13 ноября. Торги пройдут в Бристоле (Великобритания). Ожидается, что владельцы смогут получить за него не менее 13 тысяч долларов.
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