https://ria.ru/20201104/marie-antoinette-1582871090.html

Семья обнаружила дома зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте

Семья обнаружила дома зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте

Семья из Великобритании неожиданно обнаружила, что зеркало, которое более 40 лет висело у них ванной, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:21

2020-11-04T05:21

2020-11-04T05:26

культура

новости культуры

великобритания

франция

бристоль (город)

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Семья из Великобритании неожиданно обнаружила, что зеркало, которое более 40 лет висело у них ванной, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте, сообщает Daily Mail. Предмет размером 50 сантиметров на 40 сантиметров, обрамленный в резную рамку из орехового дерева, был куплен в 1950-х годах другом семьи. Все это время члены семьи и не предполагали, что старинное зеркало может что-то стоить.Владельцев не смутила даже серебряная табличка, на которой четко написано: "Это зеркало когда-то принадлежало Марии-Антуанетте и было куплено на распродаже вещей Наполеона". Они думали, что это просто шутка, пока аукционер Эндрю Стоу не помог им установить подлинность предмета и его стоимость. Доказательство тому он нашел в каталоге аукциона 1880 года, на котором распродавали имущество покойного Наполеона III. Одним из лотов было зеркало Марии-Антуанетты. По информации Daily Mail, ценный предмет будет продан на аукционе 13 ноября. Торги пройдут в Бристоле (Великобритания). Ожидается, что владельцы смогут получить за него не менее 13 тысяч долларов.

https://ria.ru/20200313/1568572418.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, великобритания, франция, бристоль (город)