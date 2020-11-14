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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584579252.html
Россия отправила в Карабах 20 самолетов с миротворцами за сутки
Россия отправила в Карабах 20 самолетов с миротворцами за сутки
Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с 170 миротворцами, сообщает Минобороны. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T02:41
2020-11-14T07:27
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
сергей шойгу
ульяновск
азербайджан
армения
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УЛЬЯНОВСК, 14 ноя — РИА Новости. Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с 170 миротворцами, сообщает Минобороны.Ранее глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что уже более 1100 российских миротворцев переброшено в Нагорный Карабах, совершено 73 вылета самолетов.Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными. Также вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201113/podaryu-1584557717.html
лачинский коридор
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лачинский коридор, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, сергей шойгу, ульяновск, азербайджан, армения, в мире

Россия отправила в Карабах 20 самолетов с миротворцами за сутки

02:41 14.11.2020 (обновлено: 07:27 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКолонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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УЛЬЯНОВСК, 14 ноя — РИА Новости. Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с 170 миротворцами, сообщает Минобороны.
Ранее глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что уже более 1100 российских миротворцев переброшено в Нагорный Карабах, совершено 73 вылета самолетов.
Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

"За прошедшие сутки 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России уже вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. Воздушные суда доставят на аэродром в Армению более 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости с прицепами, средства материально-технического обеспечения, а также более 170 военнослужащих миротворческого подразделения", — говорится в сообщении Минобороны.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными. Также вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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