https://ria.ru/20201114/mirotvortsy-1584579252.html

Россия отправила в Карабах 20 самолетов с миротворцами за сутки

Россия отправила в Карабах 20 самолетов с миротворцами за сутки

Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с 170 миротворцами, сообщает Минобороны. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T02:41

2020-11-14T02:41

2020-11-14T07:27

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

сергей шойгу

ульяновск

азербайджан

армения

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УЛЬЯНОВСК, 14 ноя — РИА Новости. Россия за сутки отправила в Карабах 20 самолетов с 170 миротворцами, сообщает Минобороны.Ранее глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что уже более 1100 российских миротворцев переброшено в Нагорный Карабах, совершено 73 вылета самолетов.Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными. Также вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201113/podaryu-1584557717.html

лачинский коридор

нагорный карабах

ульяновск

азербайджан

армения

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лачинский коридор, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, сергей шойгу, ульяновск, азербайджан, армения, в мире