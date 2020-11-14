https://ria.ru/20201114/karabakh-1584606102.html

Минобороны заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Минобороны заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор РИА Новости, 14.11.2020

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2020-11-14T12:19

ситуация в нагорном карабахе

россия

игорь конашенков

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он также добавил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями при содействии российских миротворцев в районе населенного пункта Шуша начался процесс обмена телами погибших.Кроме того, Конашенков заявил, что Россия для предотвращения возможных инцидентов непрерывно взаимодействует с генштабами ВС Азербайджана и Армении."Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.Он также отметил, что продолжается переброска подразделений российской миротворческой группировки самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124.По его словам, всего с начала проведения миротворческой операции самолетами ВТА России выполнено 95 рейсов, в том числе за последние сутки - 22.Конашенков добавил, что управление российскими миротворческими силами осуществляется с командного пункта, развёрнутого в Степанакерте.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе размещаются российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-14T12:13 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь конашенков, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире