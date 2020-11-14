https://ria.ru/20201114/diabet-1584238793.html

Всемирный день борьбы с диабетом

Всемирный день борьбы с диабетом

Ежегодно 14 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). Он был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ)... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T00:46

2020-11-14T00:46

2020-11-14T00:46

всемирный день борьбы с диабетом

справки

в мире

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Ежегодно 14 ноября в мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day). Он был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.Дата была выбрана не случайно – в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия. 20 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию по сахарному диабету, в которой стремительный рост заболеваемости диабетом был объявлен чрезвычайной угрозой для всего мирового сообщества. Принятию резолюции ООН способствовало широкомасштабное общественное движение, инициированное Международной диабетической федерацией и направленное на повышение информированности населения планеты об угрозе диабета. Резолюция призвала государства-члены ООН принять меры для борьбы с диабетом и разработать национальные стратегии профилактики и лечения диабета. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом отмечается под эгидой ООН. Логотипом Всемирного дня диабета является синий круг. Во многих культурах круг символизирует жизнь и здоровье, а синий цвет обозначает небо, которое объединяет все народы, и цвет флага ООН. Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин. В настоящее время известно два типа сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа – инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет.Диабет второго типа – инсулинонезависимый. У таких больных инсулин вырабатывается, и, соблюдая диету, ведя активный образ жизни, они могут добиться того, что довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме, а осложнений благополучно удастся избежать.Симптомы диабета первого типа могут появиться внезапно. Они включают чрезмерное мочеотделение (полиурию), жажду (полидипсию), постоянное чувство голода, потерю веса, изменение зрения и усталость. Диабет II типа в значительной мере является результатом излишнего веса и физической инертности. Симптомы могут быть сходными с симптомами диабета первого типа, но часто являются менее выраженными. В результате болезнь может быть диагностирована по прошествии нескольких лет после ее начала, после возникновения осложнений. До недавнего времени диабет этого типа наблюдался лишь среди взрослых людей, но в настоящее время он поражает и детей.Во время беременности может быть выявлен гестационный диабет. У женщин, имеющих такую форму диабета, повышается риск осложнений во время беременности и родов. В дальнейшем у них возникает риск заболеть диабетом второго типа. Согласно информации ООН, за последние 20 лет численность заболевших диабетом в мире увеличилась в три раза. По данным Международной диабетической федерации, в настоящее время в мире более 463 миллионов человек живут с диабетом. У большинства из них – диабет второго типа. При этом каждый второй человек с диабетом второго типа не знает о своей болезни. Диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт.В России, по данным Росстата, порядка 4,8 миллиона больных диабетом. Количество новых случаев диабета ежегодно прирастает примерно на 300 тысяч человек. Согласно результатам исследований, больше половины россиян не знает о том, что сахарному диабету второго типа предшествует преддиабет. При этом страдают от него почти 20% населения. Кроме того, каждый второй человек с сахарным диабетом второго типа (инсулиннезависимый диабет) даже не знает об этом. В последние годы в РФ продолжительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом первого типа, увеличилась на 20 лет. Каждый год Всемирный день борьбы против диабета посвящен определенной теме, связанной с этим заболеванием. Тема Всемирного дня борьбы с диабетом 2020 года – "Медсестра и диабет"(The Nurse and Diabetes).В настоящее время медсестры составляют более половины работников здравоохранения во всем мире. Они выполняют выдающуюся работу по поддержке людей, живущих с проблемами со здоровьем. Люди, которые либо живут с диабетом, либо подвержены риску развития заболевания, также нуждаются в их поддержке. Люди, живущие с диабетом, сталкиваются с рядом проблем, и образование имеет жизненно важное значение для приобретения медсестрами навыков, необходимых для оказания им помощи. Опасностью диабета является тот факт, что поначалу болезнь никак не проявляет себя и человек чувствует себя плохо далеко не сразу. В группе риска находятся люди, у кого этой болезнью страдают родители, братья и сестры, – таким пациентам необходимо раз в год определять сахар крови натощак.Сегодня полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать, чтобы жить полноценной жизнью. Если своевременно узнать о риске возникновения болезни, то можно попытаться ее предотвратить. Во многих случаях изменение образа жизни могло бы остановить или затормозить развитие сахарного диабета второго типа. Для профилактики или отсрочивания диабета второго типа эффективны простые меры по поддержанию здорового образа жизни. Необходимо добиться здорового веса тела и поддерживать его; быть физически активным; придерживаться здорового питания, уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров; воздерживаться от употребления табака – курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день борьбы с диабетом, справки, в мире