Продолжительность жизни мужчин с диабетом выросла на 20 лет

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Продолжительность жизни мужчин с сахарным диабетом первого типа выросла с 1987 года на 20 лет, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
"С 1987 года до настоящего момента продолжительность жизни мужчин с сахарным диабетом первого типа увеличилась примерно на 20 лет", - сказал Салагай на круглом столе "Сахарный диабет" в Общественной палате.
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Он отметил, что сейчас страдают сахарным диабетом около 5 миллионов россиян, и эта цифра увеличивается.
"Диабет - это действительно тяжелое заболевание, но хорошая новость в том, что он успешно лечится... если человек вовремя получает свой диагноз, получает терапию... тогда, следуя простым правилам, он действительно может обеспечить высокую продолжительность жизни", - добавил Салагай.