Продолжительность жизни мужчин с диабетом выросла на 20 лет

Он отметил, что сейчас страдают сахарным диабетом около 5 миллионов россиян, и эта цифра увеличивается.

"Диабет - это действительно тяжелое заболевание, но хорошая новость в том, что он успешно лечится... если человек вовремя получает свой диагноз, получает терапию... тогда, следуя простым правилам, он действительно может обеспечить высокую продолжительность жизни", - добавил Салагай.